15 TEMMUZ METROBÜS DÜZENLEMESİ: Hangi metrobüs durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak?

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici düzenlemeye gidiliyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulanacak yeni trafik ve ulaşım planını duyurdu. Peki, hangi metrobüs durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak? Detaylar...

15 TEMMUZ METROBÜS DÜZENLEMESİ

İETT tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle metrobüs işletmesinde geçici güzergâh değişikliği uygulanacak.

Düzenleme kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar metrobüs seferleri normal köprü güzergâhı yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda metrobüs araçları, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak seferlerine devam edecek.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçecek yolcular için de özel bir ulaşım planlaması yapıldı. Buna göre:

Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcular,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanan metrobüslerle,

Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşabilecek,

Yolculuklarına buradan devam edebilecek.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yapacak yolcuların ise Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekecek.

Yetkililer, yolcuların seyahat planlarını bu geçici düzenlemeyi dikkate alarak yapmaları gerektiğini belirtti.

HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI OLACAK?

İETT'nin duyurusuna göre geçici ulaşım düzenlemesi kapsamında 6 metrobüs istasyonu yolcu iniş ve binişine kapatılacak.

Geçici olarak hizmet veremeyecek metrobüs durakları şunlar olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söz konusu istasyonlarda yolcu inişi ve binişi yapılamayacak. Uygulama, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'te başlayacak ve ikinci bir resmi duyuru yapılıncaya kadar devam edecek.

İETT'nin paylaştığı bilgilere göre, metrobüs işletmesi bu süreçte hizmet vermeyi sürdürecek ancak seferler Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu nedenle özellikle Anadolu ve Avrupa yakaları arasında seyahat edecek yolcuların, aktarma noktalarını ve geçici güzergâh düzenlemesini dikkate alarak yolculuklarını planlamaları önem taşıyor. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulanacak bu düzenleme, yalnızca resmi açıklamada belirtilen süre boyunca geçerli olacak.