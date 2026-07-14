15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma yürüyüşü ne zaman, saat kaçta, nerede?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü için geri sayım başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, binlerce vatandaş demokrasiye sahip çıkma ve 15 Temmuz şehitlerini anma amacıyla aynı güzergahta bir araya gelecek. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek organizasyona katılanlara hatıra madalyası ile çeşitli hediyeler de takdim edilecek. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma yürüyüşü ne zaman saat kaçta, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma yürüyüşü nerede yapılacak? İşte organizasyona ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLERİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'ın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre yürüyüş, 15 Temmuz'un anlam ve önemini yaşatmak, demokrasi uğruna hayatını kaybeden şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik, sportif bir yarış niteliği taşımıyor. Organizasyon, toplumun her kesiminden vatandaşın katılım sağlayabileceği sembolik bir anma yürüyüşü olarak planlandı. Bu nedenle yaş sınırlaması bulunmaksızın, gerekli şartları sağlayan katılımcılar yürüyüşte yer alabilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonun taşıdığı manevi değere dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Milletimizin iradesini, sarsılmaz duruşunu ve aziz şehitlerimizin hatırasını bir kez daha gururla yad etmek üzere büyük bir anlam taşıyan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'nü gerçekleştireceğiz. Bu kıymetli organizasyon, sporcularımız için bir rekabet alanı ya da bir yarış değil, bir milletin onur yürüyüşüdür. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' şiarıyla, demokrasimize sahip çıkan kahramanlarımızın izinde, tek yürek olarak adımlayacağız."

Organizatörler, katılımcılardan etkinlik başlangıç saatinden önce alanda hazır bulunmalarını ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamalarını tavsiye ediyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLERİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?

2026 yılı organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yürüyüşün başlangıç noktası Zincirlikuyu olurken, etkinlik 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erecek.

Belirlenen güzergâh boyunca katılımcılar, demokrasi mücadelesinin simge noktalarından birine doğru yürüyerek 15 Temmuz şehitlerini anacak. Organizasyon boyunca güvenlik ve sağlık ekipleri de güzergâhta hazır bulunacak.

Yürüyüşün halka açık ve ücretsiz olması nedeniyle yoğun katılım bekleniyor. Bu nedenle etkinlik alanına toplu taşıma ile ulaşımın tercih edilmesi öneriliyor. İstanbul'da etkinlik nedeniyle bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanabileceğinden sürücülerin de resmi kurumların yapacağı duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Etkinliğin sonunda organizasyona katılan vatandaşlara hatıra madalyası ile çeşitli hediyeler verilecek. Böylece katılımcılar hem anlamlı bir anma programında yer alacak hem de günün anısına hazırlanan hatıra ödüllerini alma fırsatı yakalayacak.

Yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşların, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından açılan resmi kayıt sistemi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Organizasyonun kayıt işlemleri federasyonun resmi başvuru sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da milli birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı, şehitlerin hatırasının yaşatıldığı ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleşmesi beklenen önemli anma etkinliklerinden biri olacak.