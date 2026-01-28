Haberler

15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? SON DAKİKA! 15 tatil Şubat'a kadar uzatıldı mı?

Güncelleme:
15 tatilin uzatılıp uzatılmadığı, okulların kapanış ve açılış tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Şubat ayına kadar bir uzatma olup olmayacağı merak konusu olurken, ikinci ara tatilin zamanlaması ve okulların kapanış tarihleri gündemde sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 15 tatil Şubat'a kadar uzatıldı mı?

15 tatilin süresi ve okulların açılış-kapanış tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izleniyor. Özellikle tatilin Şubat ayına kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, ikinci ara tatilin zamanı ve okul takvimi gündemin ön sıralarında yer alıyor. Konuya dair güncel gelişmeler ve resmi açıklamalar, plan yapan herkes için merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

15 TATİL UZATILDI MI?

Resmî açıklamalara göre, 15 tatil süresi mevcut durumda uzatılmamıştır. Öğrenciler ve veliler için planlanan tatil, önceki duyurulara göre uygulanmaktadır.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılı için 15 tatil, 2 Şubat Pazartesi günü sona ermektedir. Bu tarihten itibaren öğrenciler ders başı yapacaktır.

15 TATİL ŞUBAT'A KADAR UZATILDI MI?

Şubat ayına kadar uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Tatilin süresi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceden belirlenen takvime göre devam etmektedir.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 yılı ikinci ara tatili, 16–20 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler bu tarihlerde bir haftalık mola yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025–2026 eğitim-öğretim yılı için okullar, 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.

