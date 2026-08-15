15 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
15 Ağustos Cumartesi günü futbolseverleri Türkiye ve Avrupa'dan birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor sahne alırken, LaLiga'da yeni sezon heyecanı başlıyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maçları, başlama saatleri ve yayın kanalları. 15 Ağustos Cumartesi maç programı haberimizde.
15 Ağustos 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig, Avrupa'da ise LaLiga ile Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında sezonun ilk 3 puanı için sahaya çıkarken Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'de özellikle Süper Lig karşılaşmaları ön plana çıkıyor. Günün programında ayrıca 1. Lig'den dört, LaLiga'dan iki ve Suudi Arabistan Pro Lig'den üç karşılaşma yer alıyor.
SÜPER LİG
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
Yayın: beIN Sports 1
Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
Yayın: beIN Sports 2
Günün aynı saatte başlayacak diğer Süper Lig mücadelesinde Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk lig maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
Yayın: beIN Sports 2
Süper Lig'de günün diğer 21.30 seansında Gaziantep FK ile Alanyaspor mücadele edecek.
1. LİG
19.00 | Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
Yayın: TRT Tabii Spor 6
19.00 | İstanbulspor - Bodrum FK
Yayın: TRT Spor
21.30 | Bursaspor - Iğdır FK
Yayın: TRT Spor
21.30 | Manisa FK - Van Spor FK
Yayın: TRT Türk
Trendyol 1. Lig'de de dört karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk maçları 19.00'da, akşam seansındaki mücadeleler ise 21.30'da başlayacak.
LALİGA
20.30 | Deportivo Alavés - Getafe
Yayın: S Sport, S Sport Plus
İspanya'da 2026-2027 LaLiga sezonu 15 Ağustos'ta başlıyor. Alavés-Getafe karşılaşması yeni sezonun ilk maçlarından biri olacak.
22.30 | Sevilla - Rayo Vallecano
Yayın: S Sport, S Sport Plus
Günün İspanya'daki diğer önemli mücadelesinde Sevilla, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
LaLiga'nın ilk haftası, 2026 Dünya Kupası'nın ardından oyunculara tanınan dinlenme süresi nedeniyle alışılmışın dışında bir takvimle oynanıyor. Bu nedenle Barcelona ve Real Madrid'in ilk hafta maçları 15 Ağustos programında yer almıyor.
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
19.15 | Al Taawon - Al Khaleej
21.00 | Al Nassr - Al Fateh
Yayın: S Sport
21.00 | Al Ittihad Jeddah - Al Kholood