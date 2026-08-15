15 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig, Avrupa'da ise LaLiga ile Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında sezonun ilk 3 puanı için sahaya çıkarken Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'de özellikle Süper Lig karşılaşmaları ön plana çıkıyor. Günün programında ayrıca 1. Lig'den dört, LaLiga'dan iki ve Suudi Arabistan Pro Lig'den üç karşılaşma yer alıyor.

SÜPER LİG

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor

Yayın: beIN Sports 1

Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor

Yayın: beIN Sports 2

Günün aynı saatte başlayacak diğer Süper Lig mücadelesinde Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk lig maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.

21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor

Yayın: beIN Sports 2

Süper Lig'de günün diğer 21.30 seansında Gaziantep FK ile Alanyaspor mücadele edecek.

1. LİG

19.00 | Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

Yayın: TRT Tabii Spor 6

19.00 | İstanbulspor - Bodrum FK

Yayın: TRT Spor

21.30 | Bursaspor - Iğdır FK

Yayın: TRT Spor

21.30 | Manisa FK - Van Spor FK

Yayın: TRT Türk

Trendyol 1. Lig'de de dört karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk maçları 19.00'da, akşam seansındaki mücadeleler ise 21.30'da başlayacak.

LALİGA

20.30 | Deportivo Alavés - Getafe

Yayın: S Sport, S Sport Plus

İspanya'da 2026-2027 LaLiga sezonu 15 Ağustos'ta başlıyor. Alavés-Getafe karşılaşması yeni sezonun ilk maçlarından biri olacak.

22.30 | Sevilla - Rayo Vallecano

Yayın: S Sport, S Sport Plus

Günün İspanya'daki diğer önemli mücadelesinde Sevilla, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

LaLiga'nın ilk haftası, 2026 Dünya Kupası'nın ardından oyunculara tanınan dinlenme süresi nedeniyle alışılmışın dışında bir takvimle oynanıyor. Bu nedenle Barcelona ve Real Madrid'in ilk hafta maçları 15 Ağustos programında yer almıyor.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

19.15 | Al Taawon - Al Khaleej

21.00 | Al Nassr - Al Fateh

Yayın: S Sport

21.00 | Al Ittihad Jeddah - Al Kholood