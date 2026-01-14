14 Ocak Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar list

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/106, K: 2025/187 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/7 (Değişik İşler), K: 2025/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/223, K: 2025/214 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/232, K: 2025/216 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/44, K: 2025/218 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/145, K: 2025/220 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2021/22264 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2025 Tarihli ve 2021/1145 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2021/32645 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2021/53104 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2025 Tarihli ve 2019/41568 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.