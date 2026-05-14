14 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

14 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden değerli metallere olan ilgisini artırdı. Fiyatlarda yaşanan inişli çıkışlı hareketler, hem kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli yatırımcıları yakından etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlik gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 14 Mayıs itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 127,24 TL, satış fiyatı ise 127,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 127,8478 TL olarak kaydedilirken günlük değişim %-0,38 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, gün içerisinde hafif aşağı yönlü bir seyir izlerken yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında %-0,38 oranında düşüş gözlemlendi. Bu gerileme, piyasada kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösterirken yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım aracı hem de kısa vadeli işlem fırsatları açısından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle yatırım kararlarının piyasa verileri ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak verilmesi önem taşıyor.