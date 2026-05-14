14 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

14 Mayıs günü altın piyasasında görülen dalgalı hareketlilik, yatırımcıların odağını yeniden güncel fiyatlara çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok altın türünde yaşanan anlık değişimler piyasada hareketliliği artırırken, yatırımcılar yön arayışına girdi. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip edilirken, piyasadaki güncel tablo merak konusu olmayı sürdürüyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 14 Mayıs itibarıyla alışta 6.865,04 TL, satışta ise 6.865,83 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,27 olarak kaydedilirken, altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.117,00 TL, satış fiyatı ise 11.188,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,01 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alışta 4.695,57 dolar, satışta ise 4.696,19 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,16 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.