14 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 14 Eylül Pazartesi günü yaşanan değişimler yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram gümüşün güncel fiyatı takip edilirken, ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların seyrinde etkili oluyor. Güncel piyasa verileri üzerinden gram gümüş ve ons gümüşteki değişimler izlenirken, değerli metalin haftanın devamında nasıl bir seyir izleyeceği de merak konusu oluyor. İşte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk hareketleri dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 99,9031 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 99,8093 TL, satış fiyatı ise 99,9031 TL olarak kaydedildi.

14 Eylül 2026 saat 09:28:04 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,86 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 0,77 TL geriledi. Gram gümüşteki düşüşle birlikte fiyatın 100 TL seviyesinin altına indiği görülürken, değerli metalin gün içindeki seyri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü aşağı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100 TL seviyesinin altında işlem görürken, sabah saatlerinde yüzde 0,86 oranında değer kaybı dikkat çekiyor. BigPara verilerinde gram gümüşün alış fiyatı 99,8093 TL, satış fiyatı ise 99,9031 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan gerileme yatırımcıların odağında yer alırken, değerli metalin gün içerisinde yeniden 100 TL seviyesinin üzerine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. 14 Eylül Pazartesi günü saat 09:28:04 itibarıyla gram gümüşteki son fiyat hareketleri piyasaların takibinde bulunuyor.