14 Ağustos Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

14 Ağustos Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ağustos 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Ağustos 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Demiroğlu Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) –– Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/28) –– Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/08/2026 Tarihli ve 14803 Sayılı Kararı –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/08/2026 Tarihli ve 11548 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânı b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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