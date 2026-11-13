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13 Kasım Cumartesi 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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13 Kasım Cumartesi 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
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Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 13 Kasım Cumartesi 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 13 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 13 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

13 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 13 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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