13 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

13 Ağustos 2026 Perşembe günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. 13 Ağustos itibarıyla ons gümüşün ve gram gümüşün güncel fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 13 Ağustos 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 99,577 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki değişimle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

13 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.40 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 99,3469 TL, satış fiyatı ise 99,4391 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 0,79 oranında düşüş yaşanırken, önceki seviyeye göre 0,93 TL'lik gerileme görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, yurt içindeki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisinde fiyatlarda yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gram gümüşteki düşüş de dikkat çekiyor.

13 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.40 itibarıyla gram gümüş 99,577 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş fiyatı yüzde 0,79 oranında gerilerken, önceki seviyeye kıyasla 0,93 TL düşüş kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 99,3469 TL, satış fiyatı ise 99,4391 TL olarak açıklandı. Gümüş piyasasındaki anlık fiyat değişimleri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.