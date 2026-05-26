12. Yargı Paketi SON DURUM: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı?

12. Yargı Paketi, Türkiye’nin adalet sisteminde uzun süredir gündemde olan “yargılamaların hızlandırılması” ve “adalete erişimin kolaylaştırılması” hedefi doğrultusunda hazırlanan önemli düzenlemelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında paket henüz yasalaşma sürecini tamamlamamış olup, TBMM’ye sunulması ve yasalaşmasının ardından yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi ile ilgili süreç, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında devam etmektedir. Düzenlemenin henüz tamamlanmadığı, tekliflerin değerlendirildiği ve özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğü ifade edilmektedir. Mevcut açıklamalara göre paket, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının ardından kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda, düzenlemenin detayları üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtilmiştir. Sürecin temel hedefi olarak yargılamaların daha hızlı ve daha öngörülebilir hale getirilmesi vurgulanmıştır.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer almıştır:

“Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir.”

Ayrıca paketin hazırlık sürecine ilişkin olarak şu değerlendirme yapılmıştır:

“Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 12. Yargı Paketi'nde dediğim gibi şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.”

Bu çerçevede 12. Yargı Paketi’nin kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi beklenmektedir.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

12. Yargı Paketi kapsamında ele alınan düzenlemeler, yargı sisteminde hız, verimlilik ve erişilebilirlik hedefi üzerine şekillenmektedir. Çalışmalarda özellikle dava süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi ve adli yükün azaltılması ön plana çıkmaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, mevcut yargı yükünün oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle yeni yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda uzlaştırma ve arabuluculuk mekanizmalarının yeniden güçlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer almıştır:

“11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık.”

Yine aynı açıklamalarda yargı sistemindeki dosya yoğunluğuna dikkat çekilerek şu ifade kullanılmıştır:

“Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz.”

Ayrıca aile hukuku ve boşanma davalarına ilişkin düzenlemeler de gündemdedir. Bu konuda yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır:

“Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu.”

Bunların yanı sıra yargılamaların hızlandırılmasına yönelik “atlamalı temyiz” gibi yeni modellerin de değerlendirildiği belirtilmektedir.

AF ÇIKACAK MI, İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri infaz düzenlemesi ve olası af konusu olmuştur. Ancak yapılan resmi açıklamalar bu konuda net bir çerçeve ortaya koymaktadır.

Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada infaz düzenlemesine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştır:

“İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık.”

Aynı kapsamda, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin bazı teknik düzenlemelerin de pakette yer aldığı belirtilmiştir. Özellikle silahların muhafazası ve sorumluluk konularında yeni yaptırımlar üzerinde çalışıldığı ifade edilmiştir.

Verilen açıklamalar doğrultusunda 12. Yargı Paketi içerisinde af niteliğinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Paket, daha çok yargılama süreçlerinin hızlandırılması, dava sürelerinin azaltılması ve adli sistemin daha etkin hale getirilmesi üzerine odaklanmaktadır.