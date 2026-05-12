12 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

12 Mayıs günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini yeniden fiyat değişimlerine çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok altın türünde görülen anlık yükseliş ve düşüşler piyasada hareketli bir tablo oluştururken, yatırım yapmayı düşünenler güncel rakamları yakından izlemeye başladı. Piyasalardaki son durum ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 12 Mayıs itibarıyla alışta 6.866,11 TL, satışta ise 6.866,81 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,57 olarak kaydedilirken, altın fiyatları döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.138,00 TL, satış fiyatı ise 11.220,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,71 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alışta 4.706,44 dolar, satışta ise 4.707,01 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,60 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.