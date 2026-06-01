12 Haziran'da okullar tatil mi, neden tatil? 12 Haziran 2026 Cuma okullar var mı, yok mu?

2026 yılı eğitim takvimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yeni düzenleme, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 12 Haziran 2026 tarihi için alınan tatil kararı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimindeki değişiklik, eğitim gündeminin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Peki, 12 Haziran'da okullar tatil mi, neden tatil? 12 Haziran 2026 Cuma okullar var mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

12 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler okula gitmeyecek, ders işlenmeyecektir.

12 HAZİRAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 12 Haziran 2026 tarihinde tatil edilme gerekçesini Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesi hazırlık süreci olarak açıklamıştır.

Ayrıca yapılan açıklamada LGS sınav takviminde de önemli bir değişiklik olduğu belirtilmiştir. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS sınavı, yeni düzenleme ile 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alınmıştır.

Sınav tarihindeki bu değişikliğin gerekçesi olarak ise 2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü gösterilmiştir. A Millî Futbol Takımı’nın Avustralya ile Türkiye saatiyle 07.00’de oynayacağı karşılaşma sonrası oluşabilecek:

2026 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel düzenlemeye göre 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Dilara Yıldız
