12 Haziran tatil mi, 12 Haziran uma okul yok mu?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli "12 Haziran tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından "12 Haziran'da okul var mı, yok mu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. 12 Haziran tarihine ilişkin resmi açıklamalar ve eğitim durumu hakkında merak edilenler haberimizde...

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ, NEDEN TATİL? MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Haziran ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler karne günü ile LGS heyecanını yaşamaya devam ederken, 12 Haziran tarihine ilişkin alınan karar da gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamanın ardından "12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararın detayları...

12 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek. Karar kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek.

Ayrıca söz konusu tarihte görev yapan öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, kararın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle alındığı belirtildi.

Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS'nin tarihi, çeşitli değerlendirmeler sonucunda 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi. Bu değişiklik sonrasında sınav merkezlerinde gerekli hazırlıkların eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

LGS TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

MEB açıklamasına göre, 2026 FIFA Dünya Kupası takviminde A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geleceği müsabakanın ardından ülke genelinde oluşabilecek kutlama etkinlikleri, trafik yoğunluğu ve hareketlilik ihtimali dikkate alındı.

Öğrencilerin sınav sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve sınav organizasyonunun sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla LGS'nin 13 Haziran Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

LGS OTURUM SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Sınav tarihindeki değişikliğe rağmen oturum saatlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı. Buna göre birinci oturum olan Sözel Bölüm saat 09.30'da, ikinci oturum olan Sayısal Bölüm ise saat 11.30'da başlayacak.

Öğrenciler sınava daha önce açıklanan oturum düzeniyle katılacak.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

12 Haziran 2026 tarihinde okullarda eğitim yapılmayacak olmasının yanı sıra öğretmenler de idari izinli olacak. Bakanlık, sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması için bu kararın alındığını duyurdu.