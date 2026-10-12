12 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 12 Ekim Pazartesi günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Gümüş piyasasını takip edenler, haftanın ilk işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metalin piyasadaki son durumu araştırılıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,6290 TL, satış fiyatı ise 96,7083 TL seviyesinde bulunuyor.

12 Ekim 2026 saat 10:04:07 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,36 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,33 TL yükseldi. Gram gümüş 96 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, yatırımcılar gün içerisinde fiyatlarda yaşanabilecek değişimleri takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 0,36 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 96,6290 TL, satış fiyatı ise 96,7083 TL seviyesinde işlem görüyor. Saat 10:04:07 itibarıyla gram gümüşte 0,33 TL'lik artış yaşanırken, değerli metalin gün içindeki fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.