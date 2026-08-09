12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı?

12 Ağustos'ta yerçekiminin duracağı iddiası internet kullanıcıları tarafından araştırılırken, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da merak ediliyor. Peki, 12 Ağustos'ta gerçekten yerçekimi duracak mı, Dünya'da yerçekimi ne zaman ve neden değişir? İşte gündeme gelen iddianın detayları...

12 AĞUSTOS'TA YERÇEKİMİ DURACAK MI?

Sosyal medya platformlarında uzun süredir paylaşılan “12 Ağustos'ta yerçekimi duracak” iddiası, 12 Ağustos 2026 tarihinin yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. TikTok, Instagram ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yayılan videolarda, Dünya'nın 12 Ağustos günü saat 14.33 UTC'de, yani Türkiye saatiyle 17.33'te yaklaşık 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği öne sürülüyor. İddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşması üzerine “12 Ağustos'ta yerçekimi gerçekten duracak mı?” sorusu araştırılmaya başlandı.

12 AĞUSTOS'TA YERÇEKİMİ 7 SANİYE BOYUNCA YOK OLACAK MI?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerde, 12 Ağustos 2026 tarihinde yaşanacağı ileri sürülen olayın yaklaşık 7 saniye süreceği iddia ediliyor. Bazı paylaşımlarda ise yerçekiminin ortadan kalkması nedeniyle insanların ve çeşitli nesnelerin birkaç metre havaya yükseleceği, yerçekiminin yeniden etkili olmasıyla birlikte de büyük bir yıkım yaşanacağı öne sürülüyor.

Ancak bu iddiaların bilimsel bir temeli bulunmuyor. 12 Ağustos'ta Dünya'nın yerçekiminin tamamen ortadan kalkacağını gösteren herhangi bir bilimsel veri veya güvenilir araştırma bulunmuyor.

NASA'DAN YERÇEKİMİ İDDİALARINA AÇIKLAMA

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen iddialarla birlikte NASA'nın daha önce yaptığı açıklama da tekrar gündeme geldi. NASA'nın doğrulama platformu Snopes'a yaptığı değerlendirmede, 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekimini kaybedeceğine yönelik herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu açıklamanın 12 Ağustos yaklaşırken yapılmış yeni bir açıklama olmadığı, NASA tarafından Ocak 2026'da gerçekleştirilen değerlendirmeye dayandığı aktarıldı. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan videolarda yer alan “7 saniyelik yerçekimi kaybı” iddiasının NASA tarafından doğrulandığı yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.

"PROJECT ANCHOR" İDDİASI GERÇEK Mİ?

Yerçekiminin kaybolacağı yönündeki paylaşımlarda NASA'nın söz konusu olayı önceden bildiği ancak kamuoyundan sakladığı da iddia ediliyor. Bazı sosyal medya içeriklerinde bunun için “Project Anchor” isimli gizli bir hazırlık yapıldığı ileri sürülüyor.

Ancak bu iddiayı destekleyen güvenilir bir bilimsel kaynak veya resmi NASA açıklaması bulunmuyor. “Project Anchor” adı üzerinden ortaya atılan gizli proje iddiasının da sosyal medyada yayılan söylentilerden ibaret olduğu belirtiliyor.

DÜNYA'NIN YERÇEKİMİ NEDEN YOK OLMAZ?

Yerçekimi, Dünya'nın sahip olduğu kütleden kaynaklanan temel fiziksel etkilerden biri. Dünya'nın kütlesi var olduğu sürece gezegenin çevresindeki cisimler üzerinde kütleçekim etkisi oluşturmaya devam ediyor.

Bu nedenle Dünya'nın yerçekiminin bir anda tamamen ortadan kalkması için gezegenin kütlesinin ortadan kalkması gibi fizik kurallarına aykırı ve olağanüstü bir durumun gerçekleşmesi gerekir. Dünya'nın okyanusları, atmosferi, yüzeyi ve çekirdeğiyle birlikte sahip olduğu devasa kütle, yerçekiminin temel kaynağını oluşturuyor.

12 AĞUSTOS 2026'DA NE OLACAK?

12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekiminin 7 saniyeliğine ortadan kalkacağına ilişkin bilimsel bir öngörü bulunmuyor. İnsanların metrelerce havaya savrulacağı veya yerçekiminin geri gelmesiyle büyük bir yıkım yaşanacağı yönündeki iddialar da bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor.

Kısacası, sosyal medyada hızla yayılan “12 Ağustos'ta 7 saniyeliğine yerçekimi duracak” iddiası gerçeği yansıtmıyor. 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın normal kütleçekim koşullarının devam etmesi bekleniyor.