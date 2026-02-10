Kar yağışının etkisini sürdürdüğü birçok ilde 11 Şubat Çarşamba günü için kar tatili beklentisi arttı. Öğrenciler ve veliler, "11 Şubat Çarşamba okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi?" sorusuna yanıt ararken, resmi makamların yapacağı açıklamalar anbean takip ediliyor.

11 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 11 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceğini belirtiyor. Valiliklerden yapılacak olası açıklamalar doğrultusunda gelişmeler anlık olarak güncelleniyor.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelindeki köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için 11 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildi.

Valilik açıklamasında, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda çarşamba günü kar yağışının şiddetini artırmasının beklendiği vurgulandı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, buzlanma ve don riski göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatırken, hava durumuna bağlı olarak yeni kararların da gündeme gelebileceğini ifade etti.

DİĞER İLLER İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELECEK Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu diğer illerde ise henüz resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Valilikler, hava koşullarını yakından takip ediyor. Yeni bir karar alınması durumunda kamuoyu bilgilendirilecek.

ERUZURUM VALİLİĞİ'NDEN TATİL DUYURUSU GELDİ

