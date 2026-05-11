Haberler

11 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

11 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden değerli metaller cephesine yöneltti. Gram gümüşte yaşanan dalgalı fiyat seyri, alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken; küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli bir duruşa sevk ediyor. Peki, 11 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

11 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini yeniden değerli metaller tarafına yöneltti. Fiyatlardaki değişken seyir hem kısa vadeli işlem yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli pozisyon alanları etkilerken; küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici rol oynamayı sürdürüyor. Oluşan belirsizlik ortamı yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, gümüşteki hareketliliğin nasıl şekilleneceği merak konusu oluyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

11 Mayıs itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 120,92 TL, satış fiyatı ise 121,02 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 117,1736 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %3,28 artış şeklinde gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş gün içinde yukarı yönlü seyrini sürdürürken yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında yükseliş gözlemlendi. %3,28’lik artış, piyasada hareketliliğin sürdüğünü gösterirken yatırımcıların fiyatları yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım hem de kısa vadeli al-sat işlemleri açısından ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların küresel ekonomik veriler ve piyasa hareketlerini dikkatle izleyerek stratejik kararlar alması önem taşıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı