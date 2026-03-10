10 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, 10 Mart itibarıyla yatırımcıların odağına yeniden yerleşti. Küresel ve yurtiçi piyasalardaki dalgalanmalar, güvenli liman arayan yatırımcıların ilgisini çekerken, piyasalarda belirsizliği de artırıyor. Güncel gümüş fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

10 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor. Güncel verilere göre, gram gümüşün alış fiyatı 126,05 TL, satış fiyatı ise 126,14 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 123,2605 TL iken, günlük değişim %2,34 artış gösterdi. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmesine yol açıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 126,05 TL

Satış Fiyatı: 126,14 TL

Önceki Kapanış: 123,2605 TL

Günlük Değişim: %2,34

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki artışın, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor ve yatırımcılara temkinli hareket etmeleri öneriliyor.