10 Kasım’da bayrak ne zaman yukarı, göndere çekilir?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'da, Türk bayrağı ülke genelinde yas alameti olarak yarıya indirilir. Atatürk'ü anma gününde gerçekleştirilen bu uygulamanın ardından bayrağın ne zaman yeniden göndere çekileceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili mevzuat, bayrağın yarıya indirilmesi ve yeniden yükseltilmesine ilişkin esasları belirliyor. Peki, 10 Kasım'da bayrak ne zaman yukarı çekilir, saat kaçta yeniden göndere çıkarılır? Detaylar...

10 KASIM'DA BAYRAK NE ZAMAN YUKARI ÇEKİLİR?

10 Kasım'da yarıya indirilen Türk bayrağı, aynı gün gün batımında yeniden göndere, yani direğin tepesine çekilir. Türk Bayrağı Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca bayrak, 10 Kasım'da yas alameti olarak yarıya indirilir. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 24. maddesi de bu uygulamanın Türkiye'deki resmî ve millî binalarda gerçekleştirilmesini öngörür.

Dolayısıyla 10 Kasım'da yarıya indirilen bayrak, ertesi güne kadar yarıda bırakılmaz. Gün batımıyla birlikte yeniden direğin en üst noktasına yükseltilir.

10 KASIM'DA BAYRAK SAAT KAÇTA YENİDEN GÖNDERE ÇEKİLİR?

10 Kasım'da bayrağın yeniden göndere çekilmesi için Türkiye genelinde geçerli tek bir saat bulunmuyor. Uygulamada esas alınan zaman, bayrağın bulunduğu yerdeki gün batımı saatidir.

Güneşin batış saati illere ve coğrafi konumlara göre değiştiğinden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bayrakların yeniden göndere çekileceği saat de farklılık gösterir. Bu nedenle bayrağın yeniden yükseltilmesi için sabit bir saat yerine ilgili yerdeki gün batımı esas alınır.

10 KASIM'DA BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNDİRİLİR?

Türk bayrağı, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla yas alameti olarak yarıya indirilir. Ülke genelinde düzenlenen anma törenlerinde saat 09.05'te Atatürk için saygı duruşunda bulunulur.

Bayrağın yarıya indirilmesi ise ilgili bayrak töreni düzenine göre gerçekleştirilir. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 24. maddesinde, bayrağın bu gibi durumlarda yavaşça yarıya indirileceği belirtilir. Sürekli göndere çekili bulunmayan yerlerde ise bayrak önce direğin tepesine çıkarılır, ardından yarıya indirilir.

10 KASIM'DA YARIYA İNDİRİLEN BAYRAK ERTESİ GÜNE KADAR YARIDA MI KALIR?

Hayır. 10 Kasım'da yas alameti olarak yarıya indirilen Türk bayrağı, aynı gün gün batımında yeniden direğin tepesine çekilir. Bu nedenle bayrağın 11 Kasım sabahına kadar yarıda tutulması, 10 Kasım'a ilişkin olağan uygulama değildir.

Türk Bayrağı Tüzüğü'nde belirtilen esaslara göre bayrağın yarıya indirilmesi, 10 Kasım'a özgü anma uygulamasının bir parçasıdır. Gün batımıyla birlikte bayrak yeniden normal konumuna getirilir.

10 KASIM'DA HANGİ BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLMEZ?

10 Kasım'daki bayrak uygulamasında mevzuatla belirlenmiş özel hükümler de bulunuyor. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 24. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmiyor.

Anıtkabir'deki Türk bayrağı için ise farklı bir hüküm bulunuyor. Anıtkabir'deki bayrak, yalnızca 10 Kasım'da yarıya indirilebiliyor. Başka bir ifadeyle Anıtkabir'deki bayrak, 10 Kasım dışındaki yas günlerinde yarıya çekilmiyor.