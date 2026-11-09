10 Kasım saygı duruşu kaç dakika sürer, 1dakika mı, 2 dakika mı?

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10 Kasım'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor. Saygı duruşu süresince okullarda, kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve sokaklarda hayat duruyor. Vatandaşlar bulundukları yerde hazır ola geçerek Atatürk'ü saygıyla anıyor. İşte 10 Kasım saygı duruşuna ilişkin merak edilenler.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım saygı duruşu 2 dakika sürüyor. Saat 09.05'te çalmaya başlayan sirenler, saygı duruşu boyunca devam ediyor. Sirenlerin susmasıyla birlikte saygı duruşu sona eriyor ve pek çok törende İstiklal Marşı okunuyor.

10 KASIM SAYGI DURUŞU SAAT KAÇTA?

10 Kasım saygı duruşu, saat 09.05'te başlıyor. Bu saat, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe günü İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiği saati simgeliyor.

10 KASIM SAYGI DURUŞUNDA NE YAPILIR?

Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar bulundukları yerde durarak hazır ola geçiyor. Saygı duruşu sırasında konuşulmuyor ve hareket edilmiyor. Sürücüler araçlarını güvenli bir şekilde durdurarak saygı duruşuna katılıyor. Gemiler, trenler ve fabrikalar da düdük çalarak anmaya eşlik ediyor. Okullarda öğrenciler ve öğretmenler törenlerde hazır olda bekliyor.

10 KASIM SAYGI DURUŞU NEREDE YAPILIR?

10 Kasım saygı duruşu Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Okullar, kamu kurumları, iş yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve sokaklarda vatandaşlar aynı anda saygı duruşunda bulunuyor. Devlet töreni ise Ankara'daki Anıtkabir'de düzenleniyor. Yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda da anma törenleri yapılıyor.

10 KASIM'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

Evet, 10 Kasım'da kamu kurumlarında ve okullarda bayraklar yarıya indiriliyor. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde milli yasın simgesi olarak bayraklar gün boyunca yarıya indirilmiş halde kalıyor.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. 10 Kasım 2026'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anılacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 10 Kasım resmi tatil değil. Okullar, kamu kurumları ve iş yerleri 10 Kasım'da açık oluyor. Gün boyunca yurt genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor.