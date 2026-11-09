10 Kasım okullar tatil mi, 10 Kasım'da okullar yarım gün mü, tam gün mü, yarın okullar tatil mi?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil değil. 10 Kasım resmi tatil günleri arasında yer almadığı için okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'da okulların yarım gün olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle okullarda dersler tam gün olarak işlenecek. İşte 10 Kasım'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, 10 Kasım'da okullar tatil değil. 10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olarak her yıl yurt genelinde törenlerle anılıyor ancak resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü tüm okullarda dersler yapılacak. Kamu kurumları ve özel sektör de bu tarihte açık olacak.

10 KASIM'DA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım'da okulların yarım gün olacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor. Okullarda dersler olağan ders programına göre işlenecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TAM GÜN MÜ?

Evet, 10 Kasım'da okullar tam gün eğitim yapacak. Ancak günün ilk saatlerinde düzenlenecek anma törenleri nedeniyle okul programında kısa süreli düzenlemeler yapılabiliyor. Törenlerin ardından dersler normal şekilde devam ediyor. Anma programlarının içeriği ve süresi okul yönetimleri tarafından belirleniyor.

10 KASIM'DA OKULLARDA NE YAPILIR?

10 Kasım'da yurt genelindeki tüm okullarda Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler saygı duruşunda bulunuyor, ardından İstiklal Marşı okunuyor. Okullarda gün boyunca Atatürk'ün hayatı, ilke ve inkılaplarına ilişkin şiirler, konuşmalar ve etkinlikler yapılıyor. Pek çok okulda Atatürk köşeleri hazırlanıyor ve öğrenciler anma programlarında görev alıyor.

10 KASIM'DA NEDEN SAAT 09.05'TE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULUR?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te yurt genelinde hayat duruyor ve Atatürk'ün aziz hatırası saygıyla anılıyor.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde 10 Kasım Salı günü için valiliklerden tatil açıklaması bekleniyor. Haberin hazırlandığı saatlerde yarın için açıklanmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Tatil kararları valilikler ve kaymakamlıklar tarafından resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.