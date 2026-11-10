10 Kasım çift mesai mi sayılıyor? 10 Kasım'da çalışanlara fazla mesai ücreti ödenir mi?

10 Kasım çift mesai sayılmıyor. 10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olmakla birlikte resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım'da çalışan işçilere ek ücret ya da çift yevmiye ödenmesi zorunlu değil. İşte 10 Kasım'da çalışma ve ücret durumuna ilişkin merak edilenler.

10 KASIM ÇİFT MESAİ Mİ SAYILIYOR?

Hayır, 10 Kasım çift mesai sayılmıyor. Çift mesai ya da çift yevmiye uygulaması, yalnızca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde geçerli oluyor. 10 Kasım bu günler arasında bulunmadığından normal bir iş günü olarak kabul ediliyor ve çalışanlara olağan ücretleri ödeniyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 10 Kasım resmi tatil değil. Türkiye'de resmi tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirleniyor. 10 Kasım bu kanunda tatil günü olarak yer almıyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör 10 Kasım'da açık oluyor.

10 KASIM'DA ÇALIŞANLARA EK ÜCRET ÖDENİR Mİ?

10 Kasım'da çalışanlara kanunen ek ücret ödenmesi gerekmiyor. Ancak çalışanın o gün haftalık 45 saatlik yasal çalışma süresini aşacak şekilde çalışması halinde, aşan süre için fazla mesai ücreti ödeniyor. Bu durum 10 Kasım'a özel bir uygulama değil, her iş günü için geçerli. İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde farklı bir düzenleme bulunuyorsa bu hükümler uygulanıyor.

ÇİFT MESAİ HANGİ GÜNLERDE ÖDENİR?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, o günün ücretine ek olarak bir günlük ücret daha ödeniyor. Çift yevmiye uygulamasının geçerli olduğu günler şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı arifesi yarım gün ve bayram günleri

Kurban Bayramı arifesi yarım gün ve bayram günleri

10 KASIM'DA İŞ YERLERİ AÇIK MI?

Evet, 10 Kasım'da iş yerleri açık oluyor. Bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet veriyor. Saat 09.05'te ise iş yerlerinde de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.