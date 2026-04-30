1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi (Ankaray, metro, otobüs)?

Resmi tatillerde ulaşım desteği bekleyen Başkentliler için "1 Mayıs'ta Ankara'da toplu taşıma bedava mı, EGO çalışıyor mu?" başlığı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. 1 Mayıs 2026 Cuma günü kutlanacak olan işçi bayramı vesilesiyle, Ankara'daki raylı sistemler ve otobüs hatlarında uygulanacak olan özel tarife belli oldu. Valilik kararları ve belediye duyuruları ışığında, Ankara Kart sahiplerinin ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyecek olan son dakika kararları ve 1 Mayıs EGO çalışma saatleri hakkındaki tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

1 MAYIS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelenekselleşen bayram uygulamasına bu yıl da devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Vatandaşlar, 1 Mayıs Cuma günü sabahın erken saatlerinden gece son sefere kadar Ankara Kartlarını kullanmadan (veya ücret ödemeden) seyahat edebilecekler.

HANGİ HATLAR VE ARAÇLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Ücretsiz ulaşım kararı sadece belirli araçlarla sınırlı kalmayıp geniş bir ağı kapsıyor. EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre ücretsiz hizmet verecek ulaşım araçları şunlardır:

• EGO Otobüsleri: Toplam 387 farklı hatta hizmet veren tüm EGO araçları.

• Özel Halk Otobüsleri (ÖHO): Şehir içinde hizmet veren mavi özel halk otobüsleri.

• Raylı Sistemler: Metro ve ANKARAY hatları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

1 MAYIS ANKARA OTOBÜS VE METRO SEFER SAATLERİ

Resmi tatil nedeniyle sefer programında düzenlemeye gidildi. 1 Mayıs Cuma günü EGO otobüsleri ve raylı sistemlerde "Cumartesi Servis Programı" uygulanacak. Bu durum, seferlerin hafta içine göre biraz daha seyrek, ancak pazar gününe göre daha sık yapılacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı güzergahlarda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif EGO otobüs seferleri ile hizmet desteklenecek.

GÜNCEL GÜZERGAH VE HAREKET SAATLERİ TAKİBİ

Kutlamalar veya yol kapamaları nedeniyle oluşabilecek anlık değişiklikleri takip etmek isteyen vatandaşlar için dijital kanallar aktif tutulacak. Araçların anlık konumları, hareket saatleri ve güncel güzergah bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulaması üzerinden veya EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Seyahate çıkmadan önce uygulama üzerinden hat kontrolü yapılması, bekleme sürelerini en aza indirmek adına öneriliyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN EMEKÇİLERE KUTLAMA

Ulaşım duyurusunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışanların bayramını kutlayan bir mesaj yayınladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız." ifadelerine yer verilerek, ücretsiz ulaşım imkanının tüm Ankaralılara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.