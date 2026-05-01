1 Mayıs'ta döviz büroları açık mı?

Resmi tatil günlerinde para birimlerini değiştirmek veya altın/döviz bozdurmak isteyenler, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma döviz büroları çalışıyor mu, nöbetçi döviz bürosu var mı?" başlıklarını sorguluyor. Borsa İstanbul’un işlem görmediği ve banka şubelerinin faaliyetlerine ara verdiği bu anlamlı günde, döviz bürolarının kapılarını açıp açmayacağı bulunduğu konuma ve işletme kararına göre farklılık gösteriyor. Özellikle turistik bölgelerdeki hareketlilik ve merkezi noktalardaki büroların durumu hakkında 1 Mayıs 2026 tarihine özel hazırladığımız çalışma saatleri rehberine göz atarak işlemlerinizi planlayabilirsiniz.

1 MAYIS CUMA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Döviz büroları, bankaların aksine özel işletme statüsünde oldukları için çalışma saatleri konusunda daha esnek bir yapıya sahiptir. 1 Mayıs Cuma günü döviz bürolarının büyük bir çoğunluğu açık olacaktır. Resmi tatil olmasına rağmen, özellikle merkezi konumlarda ve turistik bölgelerde bulunan döviz büroları müşteri taleplerini karşılamak adına hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak mahalle aralarındaki küçük işletmeler veya iş hanı içindeki bürolar kendi kararlarıyla kapalı kalabilir.

RESMİ TATİLDE DÖVİZ ALIM-SATIMI YAPILIR MI?

1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu için mobil bankacılık üzerinden yapılan döviz işlemlerinde makas aralığı (alım-satım farkı) oldukça yüksek olabilir. Fiziksel olarak döviz bürolarından alım-satım yapmak, bankalara oranla daha avantajlı kurlar sunabilir. Döviz büroları özel teşebbüs oldukları için resmi tatil kısıtlamalarına tabi değildir; dolayısıyla fiziksel olarak nakit döviz işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TURİSTİK BÖLGELERDEKİ DÖVİZ BÜROLARININ DURUMU

İstanbul’da Kapalıçarşı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi turistik noktalar ile havalimanlarındaki döviz büroları 1 Mayıs’ta tam gün hizmet vermeye devam edecektir. Bu bölgelerde döviz akışı yoğun olduğu için tatil günlerinde de kesintisiz hizmet sunulmaktadır. Havalimanı içindeki döviz büroları ise 7/24 esasına göre açık kalacaktır.

1 MAYIS'TA BANKALAR VE BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Döviz bürolarının aksine, Bankalar ve Borsa İstanbul (BIST) 1 Mayıs Cuma günü kapalıdır. Kamu ve özel bankaların tüm şubeleri resmi tatil nedeniyle faaliyetlerine bir gün ara verecektir. Bu durum, piyasa likiditesini etkileyebileceği için döviz bürolarındaki kurlarda anlık dalgalanmalar görülebilir. Bankacılık işlemleriniz için ATM’leri veya dijital kanalları kullanabilirsiniz, ancak şube üzerinden işlem yapılamayacaktır.

DÖVİZ BÜROSUNA GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar çoğu döviz bürosu açık olsa da, mağduriyet yaşamamak adına şu noktalara dikkat edilmelidir:

• Çalışma Saatleri: Bazı bürolar resmi tatil nedeniyle mesaiye geç başlayıp erken bitirebilir (Örn: 10:00 - 18:00).

• Konum: AVM içindeki döviz büroları, AVM'nin açılış ve kapanış saatlerine (10:00 - 22:00) tabidir.

• Kur Farkı: Piyasalar kapalı olduğu için döviz büroları kendilerini sağlama almak adına normalden biraz daha geniş makas aralığıyla işlem yapabilir.

DÖVİZ BÜROLARI NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

Döviz büroları için 1 Mayıs bir "ara" niteliği taşısa da, Cumartesi ve Pazar günleri de birçok döviz bürosu (özellikle çarşı merkezlerindekiler) çalışmaya devam eder. Tam kapasite ve standart piyasa verileriyle çalışma düzenine ise 4 Mayıs Pazartesi günü bankaların açılmasıyla birlikte dönülecektir.