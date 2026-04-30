1 Mayıs'ta doktorlar çalışıyor mu?

Resmi tatil günlerinde hastanelerdeki çalışma programı yeniden şekillenirken, vatandaşlar "1 Mayıs'ta hastaneler açık mı, doktorlar muayene yapacak mı?" başlığını mercek altına aldı. 2026 yılı 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde poliklinik randevusu olan hastalar için çalışma saatleri güncellenirken; acil servisler, ameliyathaneler ve yatan hasta servislerindeki işleyişin nasıl olacağı açıklandı. Hem kamu hastanelerinde hem de özel hastanelerde görevli doktorların mesai durumuna ilişkin son dakika duyuruları ve sağlık ocaklarının (ASM) çalışma takvimi haberimizde. İşte 1 Mayıs Cuma günü sağlık kuruluşlarındaki son durum...

1 MAYIS’TA HASTANELER AÇIK MI, DOKTORLAR MUAYENE YAPIYOR MU?

1 Mayıs'ın resmi tatil statüsünde olması sebebiyle, devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetlerine bir gün süreyle ara verilecek. Bu doğrultuda, önceden randevusu olmayan vatandaşlar rutin muayene, tahlil veya kontrol işlemleri için polikliniklerden hizmet alamayacak. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden 1 Mayıs tarihi için randevu verilmezken, hastanelerdeki idari personel de izinli sayılacak.

ACİL SERVİSLER VE AMBULANS HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına, hastanelerin Acil Servis bölümleri 7/24 esasına göre tam kapasite ile çalışmaya devam edecek. Acil müdahale gerektiren vakalar için doktorlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli görevlerinin başında olacak. Ayrıca 112 Acil Sağlık ekipleri de olası durumlara karşı saha genelinde teyakkuzda bulunacak.

SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Mahallelerde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), yani bilinen adıyla sağlık ocakları, resmi tatil kapsamında 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacak. Aile hekimleri ve hemşireler bu tarihte mesai yapmayacak. Sağlık ocakları, hafta sonu tatilinin ardından 4 Mayıs Pazartesi sabahı itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.

1 MAYIS’TA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Eczaneler, 1 Mayıs Cuma günü normal mesai düzenine ara verecek. 30 Nisan Perşembe akşamı mesai bitiminden itibaren ülke genelindeki eczaneler kapanacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. İlaç temin etmek isteyen vatandaşların, bölgelerindeki nöbetçi eczane listelerini kontrol etmeleri önem arz ediyor. Eczaneler, 2 Mayıs Cumartesi günü ise normal çalışma saatlerine dönecek.

ÖZEL HASTANELERİN ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL OLACAK?

Özel hastanelerdeki durum, kurumların kendi yönetim kararlarına göre değişiklik gösterebilir. Birçok özel hastane resmi tatil nedeniyle poliklinik hizmetlerini sınırlandırırken, bazıları ise randevulu sistemle muayene kabul etmeye devam edebilir. 1 Mayıs günü özel bir hastaneden randevu almak veya muayene olmak istiyorsanız, gitmeden önce mutlaka ilgili hastaneyi arayarak doktor uygunluk durumunu teyit etmeniz önerilmektedir.