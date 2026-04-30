1 Mayıs'ta AVM’ler kapalı mı, 1 Mayıs'ta mağazalar açık mı?

Resmi tatil takviminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte tüketiciler, " 1 Mayıs'ta mağazalar açık mı, marketler çalışıyor mu?" başlığına odaklandı. Özel sektörün en büyük kollarından biri olan perakende dünyasında, zincir marketlerden butik mağazalara kadar pek çok işletmenin tatil mesaisine dair detaylar belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak veya bayram indirimlerinden yararlanmak isteyenler için hangi sektörlerin kapalı kalacağı, hangilerinin ise hizmete devam edeceği sosyal medyada en çok sorgulananlar arasına girdi. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma günü mağaza açılış-kapanış saatleri ve merak edilen tüm ayrıntılar...

1 MAYIS CUMA GÜNÜ AVM’LER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki Alışveriş Merkezleri (AVM) hizmet vermeye devam edecek. Alışveriş merkezleri, özel işletmeler statüsünde oldukları için resmi tatil günlerinde de kapılarını ziyaretçilerine kapatmıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta sinema, yemek alanı ve mağazalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar AVM'leri ziyaret edebilecekler.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

1 Mayıs 2026 Cuma günü AVM’lerin çalışma saatlerinde herhangi bir kısıtlama veya değişiklik öngörülmüyor. Büyük alışveriş merkezlerinin büyük çoğunluğu, standart mesai düzenini koruyarak:

• Açılış Saati: 10:00

• Kapanış Saati: 22:00 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam edecek. Bazı tematik AVM'lerde veya butik merkezlerde saatler ufak farklılıklar gösterse de genel uygulama bu yöndedir.

1 MAYIS’TA MAĞAZALAR VE CADDE DÜKKANLARI AÇIK MI?

AVM bünyesinde yer alan ulusal ve uluslararası giyim, teknoloji ve kozmetik mağazaları AVM'nin açık olduğu saatler boyunca hizmet verecektir. Cadde üzerindeki mağazalarda ise durum işletme sahibinin inisiyatifine bağlıdır; ancak perakende sektörünün büyük bir bölümü resmi tatillerde müşteri yoğunluğundan faydalanmak adına açık kalmayı tercih etmektedir.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için zincir marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA vb.) 1 Mayıs'ta da kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Marketlerin açılış saatleri genellikle 08:30 ile 09:00 arasında değişirken, kapanış saatleri 21:00 ile 22:00 arasındadır. Mahalle bakkalları ve yerel marketler de kendi belirledikleri saatlerde açık kalacaktır.

1 MAYIS’TA HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?

AVM ve mağazaların aksine, resmi tatil nedeniyle kapalı olacak yerler ise şunlardır:

• Bankalar ve PTT şubeleri,

• Noterler ve Vergi Daireleri,

• Okullar ve Üniversiteler,

• Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları),

• Belediye ve Kaymakamlık gibi kamu binaları.

ULAŞIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DİKKAT!

İstanbul gibi büyükşehirlerde, özellikle Taksim, Beşiktaş ve Şişli civarındaki bazı AVM'lere giden yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılabilir veya toplu taşıma kısıtlamaları uygulanabilir. Bu bölgelerdeki alışveriş merkezlerine gitmeyi planlayan vatandaşların, güncel yol durumu ve kapatılan metro istasyonları hakkında bilgi alması mağduriyet yaşamamaları adına önemlidir.