1 Mayıs üniversiteler tatil mi, 1 Mayıs üniversiteler kapalı mı?

Akademik yılın en yoğun dönemlerinden birine girilirken, resmi tatil takvimiyle ilgili olarak "1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı mı, sınavlar yapılacak mı?" başlığı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 1 Mayıs Cuma gününün ulusal bayram ve genel tatil günleri arasında yer alması, üniversitelerin ders ve sınav programlarında zorunlu bir düzenlemeye gidilmesine neden oldu. Kampüs hayatına ara verilecek mi yoksa telafi dersleri mi yapılacak? Öğrencilerin merakla beklediği 1 Mayıs üniversite tatil kararı ve akademik işleyişe dair tüm detaylar haberimizde...

1 MAYIS’TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu düzenleme gereği, 1 Mayıs 2026 Cuma günü tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitime ara verilecek. Öğrenciler ve akademik personel bu tarihte resmi izinli sayılacak.

ÜNİVERSİTE DERSLERİ VE SINAVLAR YAPILACAK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü üniversitelerde ders işlenmeyecek ve sınav yapılmayacak. Eğer üniversitelerin akademik takviminde o güne denk gelen vize, final veya mazeret sınavı varsa, bu sınavlar üniversite yönetimleri tarafından ileri bir tarihe ertelenmiş durumdadır. Öğrencilerin, sınav takvimindeki güncellemeleri kendi fakültelerinin duyuru panolarından veya öğrenci bilgi sistemlerinden kontrol etmeleri önerilir.

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÇALIŞIYOR MU?

Üniversiteler sadece eğitim yuvası değil, aynı zamanda idari birer kamu kurumu oldukları için resmi tatil kısıtlamaları tüm birimleri kapsar. Fakülte sekreterlikleri, öğrenci işleri, kütüphaneler ve diğer idari birimler 1 Mayıs günü hizmet vermeyecektir. Akademik ve idari personel, hafta sonu tatiliyle birleşen bu 3 günlük süreci dinlenerek geçirecek.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ AÇIK OLACAK MI?

Birçok üniversitede eğitim-öğretim dursa da kütüphanelerin durumu kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Genellikle ana kütüphaneler resmi tatillerde kapalı olurken, 7/24 hizmet veren çalışma salonları veya sınav dönemindeki bazı kütüphaneler nöbetçi personel eşliğinde açık tutulabilir. Kütüphaneyi kullanacak öğrencilerin, gitmeden önce kütüphane web sitelerini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

EĞİTİM NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?

1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması ve ardından gelen hafta sonu tatiliyle birlikte üniversitelerde ders zilinin tekrar çalacağı tarih netleşti. Tüm yükseköğretim kurumları, 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla normal eğitim-öğretim faaliyetlerine ve mesai düzenine geri dönecek.