1 Mayıs Taksim kapalı mı?

İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs 2026 için açıkladığı "abluka" kapsamındaki trafik düzenlemeleri, şehrin pek çok noktasında araç geçişine izin verilmeyeceğini gösteriyor. Taksim ve çevresindeki yoğun kısıtlamaların yanı sıra, "1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı?" sorgulamalarında Vatan Caddesi ve bağlantılı güzergahlar da dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarının ve özel otomobillerin alternatif rotalara yönlendirildiği bu özel günde, Fatih ve çevresindeki ana arterlerin durumu ulaşım planlarını doğrudan etkiliyor. Trafikte mağduriyet yaşamamak ve kapalı yollara takılmamak için güncel Vatan Caddesi trafik durumu ve alternatif geçiş noktalarına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

RESMİ KUTLAMA ALANLARI KADIKÖY VE KARTAL OLARAK BELİRLENDİ

İstanbul Valiliği, sendikalarla yapılan görüşmeler neticesinde kutlamalar için iki ana meydanı onayladı. Buna göre; DİSK Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı’nda Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerini gerçekleştirecek. Bu iki alan dışındaki izinsiz toplanma çağrılarına ve yasa dışı gösterilere emniyet güçleri tarafından müsaade edilmeyeceği kesin bir dille hatırlatıldı.

Trafiğe kapatılacak yollar

1 Mayıs sabah 06:00 itibariyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

4 İLÇEDE GÜN BOYU TOPLANTI VE GÖSTERİ YASAĞI

Vali Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde kamu düzenini korumak amacıyla 1 Mayıs Cuma günü saat 00.01’den itibaren 24 saat boyunca açık alan etkinliği, toplantı ve yürüyüş yapılması yasaklandı. Özellikle Taksim Meydanı’na yönelik çağrıların "provokatif girişim" olarak nitelendirildiği açıklamada, vatandaşların yasa dışı çağrılara itibar etmemesi istendi.

METRO VE METROBÜS HATTINDAKİ KRİTİK KAPATMALAR

1 Mayıs sabahı saat 05.30 itibarıyla İstanbul’un raylı sistem ağında geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacak. İşte seferi durdurulacak hatlar ve istasyonlar:

• M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı: Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe durakları tamamen kapatılacak.

• Metrobüs: Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları çift taraflı olarak hizmet vermeyecek.

• Füniküler ve Tramvay: Kabataş-Taksim, Tünel-Karaköy ve İstiklal Caddesi Nostalji Tramvayı seferleri durdurulacak.

• T1 Bağcılar-Kabataş Tramvayı: Son durak Topkapı olacak; Topkapı-Kabataş arası yolcu taşınmayacak.

• Marmaray: Sirkeci istasyonu çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

DENİZ ULAŞIMINDA KISITLAMA VE İPTALLER

Deniz ulaşımında Avrupa ve Anadolu yakası arasındaki geçişler sınırlandırıldı. 1 Mayıs sabahı itibarıyla:

• Şehir Hatları, İDO ve motor seferleri ile iki yaka arasında (Üsküdar hariç) yolcu ve araç taşınmayacak.

• Adalar seferleri devam edecek ancak Kadıköy İskelesi’ne yapılan seferler iptal edilecek.

• Eyüp yönüne giden seferler sürecek; ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy iskelelerine uğrama yapılmayacak.

SOKAKLARDA SIKI DENETİM VE TEMİZLİK ÖNLEMLERİ

Emniyet ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, eylem potansiyeli taşıyan ilçelerde önleyici tedbirler alınacak. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal’da çöp konteynerleri bir gece önceden kaldırılacak. Güzergahlar üzerindeki taş vb. maddeler temizlenirken, İSPARK otoparkları boşaltılacak ve yol kenarlarına araç park edilmesine müsaade edilmeyecek. Ayrıca, belirlenen noktalarda itfaiye araçları ve sağlık ekipleri tam teşekküllü olarak hazır bulundurulacak.