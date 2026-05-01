1 Mayıs kuyumcular açık mı, 1 Mayıs’ta kuyumcular kapalı mı?

Piyasalardaki hareketlilik sürerken, resmi tatil gününde kuyumcularda işlem yapmayı planlayanlar "1 Mayıs Cuma kuyumcular kapalı mı, Kapalıçarşı açık olacak mı?" başlığını mercek altına aldı. Kamu bankaları ve borsa gibi kurumların kapalı olduğu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, özel işletme statüsündeki kuyumcuların kendi inisiyatifleri veya bağlı bulundukları odaların kararları doğrultusunda uygulayacakları çalışma programı büyük önem taşıyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimleri nakde çevirmek ya da ziynet eşyası almak isteyenler için 1 Mayıs 2026 kuyumcu çalışma saatleri ve açık olan noktalarla ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

1 Mayıs tarihinde kuyumcuların açık olup olmaması, işletmenin bulunduğu konuma ve yerel oda kararlarına göre farklılık göstermektedir. Kuyumcular, kamu kurumu statüsünde olmadıkları için resmi tatillerde çalışma zorunluluğu veya kapanma mecburiyeti tamamen işletme sahibinin inisiyatifindedir. Bu nedenle, mahalle aralarındaki kuyumcuların bir kısmı dinlenmeyi tercih edip kapalı kalırken, birçoğu müşteri taleplerini karşılamak adına hizmet vermeye devam etmektedir.

AVM İÇİNDEKİ KUYUMCULARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezlerinde (AVM) faaliyet gösteren kuyumcular, bağlı bulundukları merkezin çalışma kurallarına tabidir. AVM'ler 1 Mayıs Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açtığı için, içeride yer alan kuyumcu mağazaları da standart mesai düzenini sürdürür. Genellikle 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veren bu noktalar, resmi tatilde altın alışverişi yapmak isteyenler için en garanti adresler arasında yer almaktadır.

CADDE VE ÇARŞI MAĞAZALARINDA DURUM NE?

Cadde üzerindeki kuyumcular ile Kapalıçarşı veya Kuyumcukent gibi merkezlerin çalışma durumu yerel dinamiklere göre değişebilir. Çoğu cadde kuyumcusu, özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilikten yararlanmak isteyen vatandaşlar için kapılarını açık tutmaktadır. Ancak bölgenizdeki belirli bir kuyumcuya gitmeden önce, işletmenin özel olarak tatil yapıp yapmadığını teyit etmek veya telefonla ulaşmak zaman kaybını önleyecektir.

1 MAYIS'TA ALTIN ALIM SATIMI YAPILABİLİR Mİ?

1 Mayıs'ta kuyumcuların açık olanlarında altın alım ve satım işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Bu durum, piyasaların kapalı olması nedeniyle kuyumculardaki makas aralığının (alış-satış farkı) normal günlere göre biraz daha açılmasına neden olabilir.

KUYUMCULAR NE ZAMAN TAM KAPASİTE HİZMETE DÖNECEK?

1 Mayıs Cuma günü başlayan resmi tatil süreci, hafta sonu ile birleşmektedir. Kuyumcuların büyük bir çoğunluğu 2 Mayıs Cumartesi günü normal çalışma düzenine geri dönecek olsa da, Pazar günü geleneksel olarak birçok kuyumcu dükkanı kapalı kalmaktadır. Bu nedenle acil işlemlerin Cuma günü açık olan noktalarda veya en geç Cumartesi mesai bitimine kadar tamamlanması önerilmektedir.