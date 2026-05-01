1 Mayıs köprüler kapalı mı, açık mı?

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda, "1 Mayıs Cuma köprüler kapalı mı, araç geçişine izin verilecek mi?" başlığı seyahat planı yapanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde genel bir trafik yasağı bulunmasa da, köprü bağlantı yollarındaki kısıtlamalar ve metrobüs hattındaki düzenlemeler ulaşım rotalarını değiştirdi. Şehir içi trafik yoğunluğu ve kapatılan arterlerin köprü trafiğine etkilerini içeren en güncel ulaşım raporunu sizler için hazırladık. İşte 1 Mayıs 2026 Boğaz geçişlerinde son durum...

1 MAYIS İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda, özellikle Avrupa Yakası’nın merkezi noktalarında ulaşım kısıtlamaları uygulanacaktır. Sabah saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak bölgeler şunlardır:

• TAKSİM MEYDANI VE ÇEVRESİ: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar ile İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokakların tamamı araç geçişine kapatılacaktır.

• SIRASELVİLER VE ŞİŞHANE: Sıraselviler Caddesi tamamen kapatılırken; Şişhane bölgesindeki bağlantı yolları ve çevre sokaklarda trafik akışı durdurulacaktır.

• KABATAŞ VE BEŞİKTAŞ: Kabataş İskelesi çevresi ve Barbaros Bulvarı üzerinde kutlamalar ve güvenlik önlemleri nedeniyle kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA VE METRO KISITLAMALARI

Güvenlik önlemleri sadece kara yolunu değil, raylı sistemleri ve deniz ulaşımını da kapsamaktadır:

• METRO (M2 HATTI): Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları geçici süreyle hizmete kapalı kalacaktır.

• FÜNİKÜLER: F1 Kabataş-Taksim hattında seferler durdurulmuştur.

• DENİZ ULAŞIMI: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde vapur ve motor seferlerinde kısıtlamalar veya güzergah değişiklikleri uygulanabilir.

• METROBÜS: Seferler devam edecek ancak Taksim güzergahına yakın duraklarda yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilecektir.

1 MAYIS ANKARA’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Başkent Ankara’da 1 Mayıs kutlamalarının merkezi olan Tandoğan Meydanı ve çevresinde ulaşım kontrol altına alınacaktır.

• TANDOĞAN (ANADOLU) MEYDANI: Meydan ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

• GMK BULVARI: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın belirli bölümleri yürüyüş güzergahı nedeniyle araç geçişine kapatılacaktır.

• KAZIM KARABEKİR CADDESİ: Bu cadde üzerinde trafik akışı kısıtlanarak alternatif yollara yönlendirme yapılacaktır.

1 MAYIS İZMİR’DE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İzmir'de ise kutlamaların kalbi olan sahil şeridi ve Kordon bölgesinde trafik düzenlemeleri mevcuttur:

• GÜNDOĞDU MEYDANI: Meydanın çevresindeki tüm yollar araç trafiğinden arındırılacaktır.

• KORDON HATTI: Kordon boyu tamamen yaya kullanımına açılacak, araç geçişine izin verilmeyecektir.

• CUMHURİYET MEYDANI: Meydan ve meydanı besleyen bağlantı yollarında geçişler kontrollü olarak sağlanacaktır.

SÜRÜCÜLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Resmi tatil boyunca özellikle şehir merkezlerine özel araçla girilmemesi, bunun yerine açık olan toplu taşıma hatlarının tercih edilmesi önerilmektedir. Kapalı yolların etkinliklerin sona ermesinin ardından, öğleden sonra kademeli olarak trafiğe açılması planlanmaktadır. Anlık yol durumu ve güncel kapalı yol bilgileri için belediyelerin ulaşım yönetim merkezlerini takip etmeniz zaman kazanmanızı sağlayacaktır.