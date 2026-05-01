1 Mayıs borsa kapalı mı, 1 Mayıs Cuma borsa açık mı?

Finans dünyasını yakından takip edenler, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma borsa açık mı, işlem yapılabilecek mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. 1 Mayıs’ın resmi tatil statüsünde olması nedeniyle kamu kurumları ve bankaların yanı sıra sermaye piyasalarının da bu süreçten nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Portföyünü yöneten ve piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 1 Mayıs 2026 tarihindeki borsa tatil programını, takas sürelerini ve işlemlerin yeniden başlayacağı tarihi sizler için derledik.

1 MAYIS CUMA BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul (BIST) 1 Mayıs Cuma günü kapalıdır. Sermaye piyasalarında hisse senedi, tahvil ve bono alım-satım işlemleri bu tarihte gerçekleştirilemez. Borsa İstanbul, resmi tatil protokolü gereği faaliyetlerine bir gün ara verecek ve hafta sonu tatilinin de eklenmesiyle piyasalar 3 günlük bir ara vermiş olacaktır.

BORSADA TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

1 Mayıs'ın tatil olması, borsadaki takas tarihlerini de etkilemektedir. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin takas süreci (T+2), tatil günleri hesaba katılmadan ilerler. Bu nedenle, tatil öncesi yapılan işlemlerin takas ve ödeme tarihleri bir sonraki iş gününe kayacaktır. Piyasalar, 4 Mayıs Pazartesi sabahı saat 09:40’ta açılış seansı ile normal işlem döngüsüne geri dönecektir.

1 MAYIS’TA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Bankaların kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma günü, döviz işlemi yapmak isteyenler için döviz büroları alternatif bir çözüm sunmaktadır. Döviz büroları özel işletmeler oldukları için 1 Mayıs’ta genellikle açıktır. Özellikle turistik bölgelerde, çarşı merkezlerinde ve havalimanlarında bulunan döviz büroları hizmet vermeye devam eder. Ancak bankaların kapalı olması nedeniyle piyasada likidite düşük olabilir ve alım-satım arasındaki makas aralığı (kur farkı) normal günlere göre daha yüksek açılabilir.

RESMİ TATİLDE BANKADAN DÖVİZ ALINIR MI?

1 Mayıs Cuma günü banka şubeleri fiziksel olarak kapalı olacaktır. Mobil bankacılık ve internet şubeleri üzerinden döviz alım-satımı yapılabiliyor olsa da, piyasalar kapalı olduğu için bankalar "yüksek makas aralığı" uygulayabilir. Bu da yatırımcıların normalden daha pahalıya döviz almasına veya daha ucuza satmasına neden olabilir. Bu nedenle acil olmayan işlemler için piyasaların açılacağı Pazartesi gününün beklenmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

PİYASALAR NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?ç

Hem Borsa İstanbul hem de bankalar, resmi tatil ve hafta sonu tatilinin ardından 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü kapılarını tekrar açacaktır. Döviz büroları ise hafta sonu boyunca (Cumartesi ve Pazar) nöbetçi veya merkezi şubeleriyle hizmet vermeye devam edecek, ancak piyasa derinliği Pazartesi sabahı itibarıyla tam kapasiteye ulaşacaktır.