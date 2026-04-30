1 Mayıs bankalar açık mı, 1 Mayıs’ta bankalar kapalı mı?

Resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda banka şubelerinden işlem yapmayı planlayanlar için "1 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?" başlığı gündemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Banka çalışma saatlerinin resmi tatil takvimine göre düzenlenmesi sebebiyle, şubelerin kapılarını kapatacağı tarih ve yeniden hizmete başlayacağı gün netleşti. Şubeye gitmeden işlem yapmak isteyenler için mobil bankacılık ve FAST sisteminin işleyişine dair tüm ayrıntılar belli oldu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank ve diğer tüm bankaların 1 Mayıs 2026 çalışma programı...

1 MAYIS CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar, 1 Mayıs 2026 Cuma günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Bu tarihte banka şubeleri fiziksel olarak hizmet vermeyecek ve vezne işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Bankalarda işlem yapması gereken vatandaşların, taleplerini en geç 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar tamamlaması ya da tatil sonrası dönemi beklemesi gerekiyor.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs Cuma gününün ardından araya hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte bankalar, toplamda 3 günlük bir aranın ardından kapılarını yeniden açacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubeleri, 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek.

1 MAYIS’TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, PARA NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Bankalar kapalı olsa da dijital bankacılık üzerinden para transferi işlemleri devam edecek; ancak transferlerin hesaba geçiş süresi işlem türüne göre farklılık gösterecek:

• HAVALE: Aynı banka içerisindeki hesaplar arası para transferi (Havale), 1 Mayıs günü de 7/24 anlık olarak gerçekleşmeye devam edecek.

• FAST: Farklı bankalar arası para transferinde kullanılan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ile belirlenen limitler dahilindeki tutarlar, resmi tatil olmasına bakılmaksızın anında karşı hesaba geçecek.

• EFT: FAST limitlerini aşan veya standart EFT olarak gönderilen transferler, resmi tatil nedeniyle takas işlemine takılacak. 1 Mayıs Cuma günü yapılan EFT işlemleri, ilk iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi sabahı karşı hesaba yansıyacak.

DİJİTAL BANKACILIK VE ATM HİZMETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Banka şubeleri kapalı olsa dahi mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM'ler kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar ATM'ler üzerinden para çekme, para yatırma, şifre işlemleri ve fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek. Kredi kartı borç ödeme ve bakiye sorgulama gibi işlemler de mobil uygulamalar üzerinden anlık olarak yapılabilecek.

BORSA İSTANBUL VE DİĞER FİNANS KURULUŞLARI

Bankalarla paralel olarak Borsa İstanbul (BİST) de 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Borsada 30 Nisan Perşembe günü yapılan işlemlerin takası, tatil sonrası iş günlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca noterler ve diğer kamu maliye birimleri de 1 Mayıs tarihinde hizmet vermeyecek.