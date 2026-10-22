1 Kasım sosyal medya yasağı nedir, gerçek mi? 1 Kasım'da sosyal medya kapalı mı olacak?

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Sosyal medya yasağıyla ilgili 1 Kasım tarihi yaklaşırken, Instagram, TikTok, YouTube ve diğer platformları kullanan kişiler yeni düzenlemenin ayrıntılarını araştırıyor. Özellikle herkesin sosyal medya hesaplarına erişiminin engelleneceği iddiası kafa karışıklığına neden oluyor. Yeni uygulamanın kapsamı, yaş sınırı ve mevcut hesapların durumuna ilişkin sorular öne çıkarken, yetişkin kullanıcıların sosyal medya erişiminin etkilenip etkilenmeyeceği de gündemde. 1 Kasım'da sosyal medya tamamen kapanacak mı, düzenleme kimleri kapsıyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

1 Kasım 2026'da yürürlüğe gireceği öne sürülen sosyal medya düzenlemesi, internette yayılan paylaşımların ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Tüm kullanıcıların sosyal medya hesaplarına erişiminin engelleneceği yönündeki iddialar merak uyandırırken, düzenlemenin hangi yaş grubunu kapsadığı da araştırılıyor. Yeni uygulama, sosyal medya kullanımında özellikle çocuklara yönelik kısıtlamalar ve platformların sorumluluklarıyla ilgili değişiklikler içeriyor.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyle birlikte platformlara, çocukların çevrim içi güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli yükümlülükler getirilmesi öngörülüyor. Yaş doğrulaması, çocuklara özel hizmetlerin sunulması ve hesapların kullanım koşullarının yaş grubuna göre belirlenmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Uygulamanın kapsamı ve yürürlük tarihi hakkındaki gelişmeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemde yaş doğrulamasının nasıl uygulanacağı ve kullanıcıların hangi adımları izlemesi gerektiği merak ediliyor. Dijital doğrulama yöntemlerinin kullanılmasıyla çocukların yaş gruplarına uygun hizmetlere yönlendirilmesi hedefleniyor. Uygulamanın hesap açma sürecini nasıl etkileyeceği ve kişisel verilerin korunması konusunda hangi önlemlerin alınacağı da gündemdeki konular arasında bulunuyor.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI NE OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hâlihazırda kullanılan sosyal medya hesaplarının durumunun ne olacağı da araştırılıyor. Özellikle yaş doğrulamasının mevcut hesaplara uygulanıp uygulanmayacağı, hangi tarihe kadar işlem yapılması gerekeceği ve yaş sınırının altında kalan kullanıcıların hesaplarının nasıl etkileneceği merak ediliyor.

15-18 YAŞ ARASINA HANGİ KURALLAR GELİYOR?

Sosyal medya düzenlemesinde 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcıların hangi koşullarda platformları kullanabileceği de dikkat çekiyor. Bu yaş grubuna yönelik gizlilik ayarları, mesajlaşma özellikleri, canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam uygulamaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni kuralların gençlerin sosyal medya deneyimini nasıl değiştireceği ise merak konusu.

EBEVEYNLERE YENİ YETKİLER

Çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemelerde ebeveyn kontrol araçları da önem taşıyor. Sosyal medya platformlarının ailelere hangi kontrol seçeneklerini sunacağı, çocukların hesaplarının nasıl takip edilebileceği ve bu araçların kullanım kapsamı araştırılıyor.

YASAĞA UYMAYANLARA NE CEZA VERİLECEK?

Sosyal medya platformlarına getirilmesi planlanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar da gündemdeki başlıklar arasında bulunuyor. İdari para cezaları, reklam kısıtlamaları ve erişim hızının düşürülmesine yönelik tedbirler, düzenlemenin uygulanması bakımından merak ediliyor.

HANGİ PLATFORMLAR KAPSAMDA?

Yeni sosyal medya düzenlemesinin hangi platformları kapsayacağı, yurt dışı merkezli uygulamaların da bu kurallara tabi olup olmayacağı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarının yanı sıra oyun platformlarına yönelik yükümlülükler de tartışılıyor. Düzenlemenin kapsamı, yaş gruplarına göre uygulanacak kurallar ve platformların sorumlulukları, 1 Kasım tarihi yaklaşırken öne çıkan konular arasında yer alıyor.