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1 Kasım gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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1 Kasım gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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1 Kasım 2026 Pazar günü gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününün ardından gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatlarını merak edenler, ons gümüşteki hareketliliği de izliyor. Değerli metalin piyasadaki son seviyesi araştırılırken “1 Kasım gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” soruları gündeme geliyor.

Gümüş fiyatları 1 Kasım Pazar günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram gümüşün alış ve satış seviyelerindeki değişimler merak edilirken, uluslararası piyasalarda ons gümüşün güncel fiyatı da takip ediliyor. Gümüş piyasasındaki son hareketleri yakından izleyen yatırımcılar, değerli metalin haftanın yeni günündeki seviyesini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar? İşte 1 Kasım 2026 Pazar gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 1 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde yaşanan sert düşüşün ardından gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Değerli metaldeki son değişimler araştırılırken gram gümüşün satış fiyatı 78,9174 TL seviyesinde bulunuyor.

30 Ekim 2026 saat 23.59.43 itibarıyla gram gümüş yüzde 5,74 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 4,80 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 78,8531 TL, satış fiyatı ise 78,9174 TL olarak kaydedildi. Gümüşteki düşüşün ardından yatırımcılar, yeni haftaya yaklaşırken fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini ve değerli metalde toparlanma yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Gram gümüş yüzde 5,74 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 78,8531 TL, satış fiyatı ise 78,9174 TL seviyesinde gerçekleşti. Saat 23.59.43 itibarıyla 4,80 TL gerileyen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Piyasalardaki sert düşüşün ardından yatırımcılar, gümüş fiyatlarının yeni haftada nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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