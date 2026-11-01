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1 Kasım altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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1 Kasım altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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1 Kasım 2026 Pazar günü altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde yaşanan fiyat değişimlerinin ardından gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel seviyeleri merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketliliği izleyenler, “1 Kasım gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın bugün kaç TL?” ve “Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?” sorularına yanıt arıyor.

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yaşanan düşüşün ardından gözler güncel alış ve satış fiyatlarına çevrildi. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerindeki son rakamlar araştırılırken, ons altındaki değişimlerin iç piyasaya yansımaları da takip ediliyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 1 Kasım 2026 Pazar güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 1 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde yaşanan sert düşüşün ardından gram altının güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.222,08 TL, satış fiyatı ise 6.222,90 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 3,56 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 1 Kasım 2026 Pazar günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde bulunuyor. Güncel rakamlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.156,00 TL, satış fiyatı ise 10.250,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük kayıp yüzde 3,31 seviyesinde gerçekleşirken, yatırımcılar fiyatlardaki gerilemenin yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Altının ons alış fiyatı 3.874,69 dolar, satış fiyatı ise 3.875,20 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 3,64 değer kaybeden ons altındaki değişimler, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına olası etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

1 Kasım 2026 Pazar günü saat 00.01.11 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi öne çıkıyor. Gram altının satış fiyatı 6.222,90 TL seviyesinde bulunurken günlük kayıp yüzde 3,56 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.250,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor ve yüzde 3,31 değer kaybediyor. Ons altının satış fiyatı ise 3.875,20 dolar seviyesinde bulunurken günlük düşüş yüzde 3,64 olarak öne çıkıyor. Altın piyasasındaki gerilemeyi takip eden yatırımcılar, fiyatların yeni haftada nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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