1 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Haftanın ilk gününde gümüş piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Gram gümüş fiyatlarında görülen değişimler yatırımcıların ilgisini çekerken, küresel piyasalardan gelen gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Piyasadaki belirsizlik sürerken, gümüşteki son durum ve güncel fiyat hareketleri merakla takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 1 Haziran saat 13.21 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş 111,810 TL alış ve 111,914 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram gümüşün anlık fiyatı 112,0578 TL seviyesinde bulunurken, günlük değişim oranı %1,01 olarak kaydedildi. Gün içerisindeki yükseliş, yatırımcıların dikkatini gümüş piyasasına çevirmiş durumda.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar fiyatlardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte görülen yükseliş piyasalarda dikkat çekiyor. Güncel veriler doğrultusunda gümüş piyasasındaki yön arayışı sürerken, yatırımcıların temkinli yaklaşımı devam ediyor.