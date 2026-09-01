1 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. Gram gümüşün seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yaşanan değişimin ardından piyasanın bundan sonraki yönünü merak ediyor. "1 Eylül gram gümüş ne kadar?", "Gümüş yükseldi mi, düştü mü?" ve "Gümüş fiyatları daha da gerileyecek mi?" soruları araştırılırken, değerli metaldeki son gelişmeler dikkat çekiyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 1 Eylül 2026 Salı günü gram gümüş fiyatında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 102,934 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat değişimiyle birlikte gram gümüşün alış ve satış fiyatları da yakından takip ediliyor.

1 Eylül 2026 Salı saat 11.04.00 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 102,841 TL, satış fiyatı ise 102,934 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 0,32 oranında düşüş yaşanırken, önceki seviyeye göre 0,33 TL gerileme görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 1 Eylül 2026 Salı günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel seviyesi ve alış-satış fiyatları merak edilirken, piyasadaki son değişimin yönü de araştırılıyor.

1 Eylül 2026 Salı saat 11.04.00 itibarıyla gram gümüş 102,934 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 0,32 oranında değer kaybederken, önceki seviyeye kıyasla 0,33 TL düşüş kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 102,841 TL, satış fiyatı ise 102,934 TL olarak açıklandı.