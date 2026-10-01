1 Ekim Kahve Günü kampanyaları, bedava kahve kampyanları 2026!

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği 1 Ekim Dünya Kahve Günü geldi çattı. Bu özel gün dolayısıyla kahve zincirleri, mobil uygulamalar ve marketler birbirinden cazip kampanyalarla kahve severlerin karşısına çıkıyor. "1 Ekim bedava kahve kampanyaları 2026" araması gün boyunca en çok merak edilenler arasında yer alırken, kampanyaların süresi, katılım şartları ve geçerli olduğu şubeler de dikkat çekiyor. İşte Kahve Günü'ne özel indirimler ve ücretsiz kahve fırsatlarıyla ilgili tüm detaylar…

1 EKİM KAHVE GÜNÜ KAMPANYALARI

1. McDonald's

1-7 Ekim. Restoran 07.00-17.00 küçük filtre ücretsiz; McCafé'de Americano / Cappuccino / Latte / Türk kahvesi ücretsiz.

2. Beykoz Kahvecisi

1 alana 1 hediye. 1 Ekim 09.00-12.00.

3. Alaçatı Muhallebicisi

Sütlü tatlıya Türk kahvesi ücretsiz. Tüm mağazalar.

4. Coffy

App indirine 1 kahve ücretsiz

5. Mikel Coffee

Uygulamada DKG26 ile filtre ücretsiz. 1-2 Ekim.

6. TotalEnergies

1 Ekim, seçili istasyonlarda Club üyelerine Bi'Güzel kahvelerde 1 alana 1 hediye.

7. Root Coffee

Tatlı alana kahve ikram. 1 Ekim 08.00-19.00.

8. Starbucks

1 Aerocano alana 1 bedava

9. Beltur

İstediğiniz boyda 1 alana 1 (espresso, filtre, Americano, Latte, Mocha, Cappuccino).

10. Merhaba Pastaneleri

Tüm şubelerde kahve 1 TL. 1 Ekim 11.00-23.00, kişi başı 1.

11. Coffee Topia

Espresso bazlı ve filtrede %50.

12. Bordo Artisan Bakery (Tchibo)

Filtre, Americano, Latte ücretsiz. 1 Ekim 16.00-19.00.

13. Aytemiz ON 7/24

28 Eylül-5 Ekim, illy kahvelerde %50.

14. Why Coffee

Tatlıya kahve ikram. Tüm şubeler.

15. Cafe For Lounge

1 alana 1 bedava. 1 Ekim.

16. Tchibo

26 Eylül-1 Ekim, paketli kahvede 1 alana 2.'si %75.

17. Espresso Roasting Coffee

Türk kahvesi ikramı. 1 Ekim.

18. İmesta

1-2 Ekim'de tüm İmesta şubelerinde, taze kavrulmuş çekirdeklerle hazırlanan her içecekte %10 indirim!

19. Espressolab

Dünya Kahve Günü’ne özel kahve keyfine %30 indirim!

20. Espressoroastingcoffee

"1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde Türk kahveniz bizden!"

21. Whycoffee

1 Ekim Perşembe günü tatlını seç, kahven bizden! Tüm Why Coffee şubelerinde geçerli.

22. Petrol Ofisi

Ekim ayı boyunca Petrol Ofisi’nde 1 Tchibo kahve alana 1 Tchibo kahve hediye

23. Cafeforlounge

Dünya kahve gününe özel 1 Kahve alana 1 kahve bedava.

24. Gua Avcılar

1 kahve alana, 2. kahve %50 indirimli!

25. Haki Coffe

Tatlılardan vereceğiniz siparişin yanında filtre kahve veya Americano ikramdır.

26. Mondoocoffee

Tatlı alan herkese filtre kahve ikramdır.

27. Mackbearcoffeeturgutlu

1 Ekim'e özel Mackbear'da tüm kahveler sadece 150 TL olacak!

28. Kirazdondurmawaffle

1 Ekim'e özel tüm tatlı çeşitlerinin yanında istediğiniz kahve ikramdır.

29. Raw'n More

1 Ekim Perşembe günü 17.00’a kadar Türk kahveniz bizden.

30. Mulliri

1 Ekim, 15:00 – 18:00, Seçili tüm içecekler sadece 100 TL!

31. Yemen Coffe

1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel, tüm dünya kahvelerinde %50 indirim!

32. Soohouseadana

1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel! Arkadaşınla gel, kahve keyfini ikiye katla! İlk kahveni al, 2. kahve sadece 1 TL!

33. Petrol Fırın

1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel, bir kahve alana bir kahve Petrol Fırın’dan.

34. Petittmaison

1 Ekim Perşembe günü, tatlınızın yanında seçtiğiniz kahveniz bizden!

35. Pamuk Şeker Kids Cafe

1 Ekim Çarşamba | 11.00 – 15.00 Tüm misafirlere 1 Türk kahvesi ikramdır!