1 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gümüş fiyatlarında 1 Ekim Perşembe günü yaşanan hareketlilik yakından izleniyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken ons gümüşteki değişimler de piyasaların seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Güncel fiyat hareketlerini takip eden yatırımcılar, gümüşün değer kazanıp kazanmadığını ve önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyebileceğini araştırıyor. İşte 1 Ekim 2026 Perşembe günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 1 Ekim 2026 Perşembe günü yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 96,2116 TL, satış fiyatı ise 96,3062 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki son değişim piyasaların gündeminde yer alıyor.

1 Ekim 2026 saat 09:54:09 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,19 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 1,08 TL yükseldi. Gram gümüş 96 TL seviyesindeki seyrini sürdürürken, yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 1 Ekim 2026 Perşembe günü yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 96,3062 TL seviyesinde işlem görürken, saat 09:54:09 itibarıyla yüzde 1,19 oranında değer kazanıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,2116 TL, satış fiyatı ise 96,3062 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki yükseliş yatırımcıların takibinde bulunurken, değerli metalin gün içerisinde göstereceği fiyat hareketi merak ediliyor. 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları piyasaların odağında yer alıyor.