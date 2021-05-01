Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
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Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası

İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN - Haberler | 3. Sayfa

Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası Hatay'ın Hassa İlçesi'nde bir kişi ormanlık alanda tatlı yerken zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası

HATAY - Hatay'ın Hassa İlçesi'nde bir kişi ormanlık alanda tatlı yerken zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hatay'ın Hassa İlçesi'ne bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. 43 yaşındaki Mustafa Çınar'dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler GSM operatörü üzerinden yaptığı araştırmada Çınar'ın telefon sinyalinin ormanlık alandan geldiğini fark etti.

Olay yerine giden ekipler Çınar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Çınar'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Çınar'n aldığı soğuk içeceği ve tatlıyı yerken zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN

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