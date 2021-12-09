Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu - Haberler
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Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu Antalya'da arkadaşları ile en son 2 gün önce görüşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan adam, yaşadığı evde ölü bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da arkadaşları ile en son 2 gün önce görüşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan adam, yaşadığı evde ölü bulundu. Acı haberi alan arkadaşları ise birbirlerine sarılarak teselli buldu.

Olay, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3850 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanın en üst katında oturan Gürkan Hatem (40)'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile içeri girdi. Mutfak bölümünde hareketsiz bir şekilde adamın yattığını gören ekipler, olay yerine sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gençler birbirlerine sarılarak teselli buldu

Acı haberi alan arkadaşları ise apartmanın önünde gözyaşları döktü. Gençler birbirlerine sarılarak teselli buldu. Yapılan incelemede şahsın arkadaşları ile en son 2 gün önce konuştuğu belirlendi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Şahısın cesedi ekiplerin ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da haber alınamayan adam ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

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