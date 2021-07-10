Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
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Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşuları tarafından haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi.

Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşuları tarafından haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye merdivenleri ile eve giren polis ekipleri şahsın evde olduğunu tespit etti.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Sanayi Mahallesi Kahyakadın Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki komşuları yalnız yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Yaşar Ö.'den bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla 7 katlı binanın 2. Katından balkondan girdi. Ekipler haber alınamayan 61 yaşındaki şahsın evde olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri şahsı tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki şahsın sağlık problemlerinin olduğu öğrenildi.

Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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