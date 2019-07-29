Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!
1976 yapımı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki Çalışkan Ahmet rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, yeni yaşını Bodrum'da, sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde kutladı.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahmet Sezerel, 66'ncı yaşını Bodrum'da kutladı. Sezerel'in sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde önceki akşam yapılan kutlamaya sanatçının ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları Erhan Yazıcıoğlu ve Atacan Arseven de katıldı. Hababam Sınıfı'nın ardından kamera arkası çalışmalarına ağırlık veren ve uzun süre yönetmen yardımcılığı yapan Ahmet Sezerel, şimdilerde ise vaktini Torba Sanat Evi'yle ilgilenerek geçiriyor.
KAMERA ARKASINI TERCİH ETTİM
Sanatçı Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediği sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." Doğum günü pastasında Ahmet Sezerel'in "Hababam Sınıfı Uyanıyor"dan fotoğrafı kullanıldı.
İŞLETMECİ OLDU
Yeşilçam'da rol aldığı filmlerin ardından kamera arkasına geçen Ahmet Sezerel, bir dönem kurucusu olduğu sinema derneği ile genç yeteneklerin sanat hayatına atılmasına yardımcı oldu. 1982 yılında açtığı Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine soyunan sanatçı, şimdilerde Bodrum'daki Torba Sanat Evi'ni işletiyor.
-
Çok meshur dunya çapinda sanatçi bir filmde rol aldiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
kim ki bu , , , gereksiz luzumsuz insanCevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
-
Sen kimsin loo ne işe yararsın gerzek8 3 Yayından Kaldır
-
git ona sorsana. . kimmiş.4 2 Yayından Kaldır
-
gereksiz neyse de lüzumsuz niye diyon çeto9 Yayından Kaldır