Hababam'ın "Kalem Şakir'i" unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor
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Hababam'ın "Kalem Şakir'i" unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'ndaki "Kalem Şakir" rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu, kendisini "ölümsüz" kıldığına inandığı bir yapımla anılıyor olmanın gururunu yaşıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'ndaki "Kalem Şakir" rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu, kendisini "ölümsüz" kıldığına inandığı bir yapımla anılıyor olmanın gururunu yaşıyor.

Hababam Sınıfı'nda rol alan ve gerçek isimlerinden çok, filmdeki lakaplarıyla tanınan oyunculardan, Antalya'da yaşamını sürdüren İğdiroğlu, halkın kendisine gösterdiği sevgiden oldukça memnun.

"Hababam Sınıfı", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmlerinde oynayan evli ve bir çocuk babası 68 yaşındaki İğdiroğlu, rol aldığı unutulmaz yapımlarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kalem Şakir" rolüyle tanınan İğdiroğlu, Hababam Sınıfı kadrosunda yer almanın, kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

İnsanlar filmde kendilerinden bir şeyler buldu

Yapımın nesiller boyu izlediğini, kendilerinin de büyük bir sevgiyle karşılaştıklarını aktaran İğdiroğlu,"Hababam Sınıfı çok özel bir film. Hem güldürür hem düşündürür, alabilene ise çok güzel mesajlar verir. Bu yapımı altı nesil izledi. İzlenme sebebi ise insanların filmde kendilerinden bir şeyler buluyor olmalarıydı." dedi.

Duayen olarak gördüğü usta oyuncularla iç içe zaman geçirdiklerini anlatan İğdiroğlu, onlardan anılarını, tecrübelerini istediklerini, çok güzel yaklaştıkları için de kendilerini hiç ayrı hissetmediklerini dile getirdi.

"Birçok sahnede rol yapmadık, bizler o anları yaşadık"

İğdiroğlu, Türkiye'de yaşayan herhangi birine sorulsa herkesin, "Keşke bizler de Hababam Sınıfı'nda yer alabilseydik" diyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İşte bizler, o keşkeydik. Her zaman söylerim, benim iki servetim var, biri oğlum, diğeri de Hababam Sınıfı. İkisi de beni ölümsüz yapıyor. Bilinenin aksine birçok sahne doğal ve habersiz çekimlerden oluştu. Filmlerimizde profesyoneller dahil, birçok sahnede rol yapmadık, bizler o anları yaşadık. Örneğin müfettiş sahnesinde rol yapmadık, yaşadık. Kahkahalarımız gerçekti. Kopya çekilen sahnelerde, okulda çektiğimiz kopyaların nasıl olduğunu gösterdik ve filme dahil oldu. Ertem Eğilmez öyle bir film çekiyordu ki hissetmiyorduk bile. Kamerayı unutuyor, o anı yaşıyorduk. Perdede gördüğünüz birçok sahne, haberimiz olmadan çekildi."

Kemal Sunal ve Tarık Akan ile sahne sonrası ara verildiğinde de top oynadıklarını, sohbet ettiklerini vurgulayan İğdiroğlu, "Sette inanılmaz bir birliktelik vardı. Futbol, voleybol oynadığımızı gördüğünüz o sahnelerin yüzde 80'inde gerçekten oynuyorduk. Kamera nerede, nasıl çekiyor, haberimiz yoktu." ifadelerini kullandı.

"Hafize Ana" rolüyle filmde yer alan Adile Naşit'in, kendisi ve film ekibi için çok özel olduğunu aktaran İğdiroğlu, usta oyuncunun sette herkese bir anne, abla gibi olduğunu söyledi.

Hababam'ın 'Kalem Şakir'i' unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor
Hababam'ın 'Kalem Şakir'i' unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor
Hababam'ın 'Kalem Şakir'i' unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor
Hababam'ın 'Kalem Şakir'i' unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor
Hababam'ın 'Kalem Şakir'i' unutulmaz filmi en büyük serveti olarak görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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