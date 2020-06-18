GYODER'in yeni başkanı Mehmet Kalyoncu oldu Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) yönetim kurulu başkanlığına Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) yönetim kurulu başkanlığına Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi.

GYODER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olan derneğin 11 Haziran'da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, iki dönemdir GYODER Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. Feyzullah Yetgin'in görevinin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu başkanlığa aday gösterildi.

Pandemi döneminde genel kurulların yapılamaması nedeniyle yönetim kurulu tarafından yapılan seçimde, GYODER Başkanlığı'na oy birliği ile Mehmet Kalyoncu seçildi.

"Hedefimiz gayrimenkul sektörünü el birliğiyle güçlendirmektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyoncu, yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirterek, "GYODER, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER'in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

"Bizim sektörümüz de bambaşka bir yere gidiyor"

Gayrimenkulün geleceğini planlarken teknoloji ve tasarıma odaklanmak gerektiğini aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"GYODER olarak yeni bir yaklaşımla gayrimenkule bakışı değiştirecek, sektördeki değişim ve gelişimin öncüsü olacağız. Nitekim gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektörlerden biri ve yaklaşık 200 alt sektörü besleyen önemli bir iş kolu. Finans, inşaat malzemeleri, cam, demir çelik, alüminyum, boya sanayi, ısıtma-soğutma, havalandırma ve mobilya paydaş endüstrilerden sadece birkaçı. Dolayısıyla sektörün geleceğini okumak ve vaktinde yenilikleri yakalamak GYODER olarak yaklaşımımızın temellerini oluşturacaktır. Pandeminin etkisiyle bütün sektörler gibi bizim sektörümüz de bambaşka bir yere gidiyor. Türkiye gayrimenkul sektörü olarak yepyeni bir evreye giriyoruz. Küresel salgın sürecinde hemen herkes evinde, ofisinde, mekanın ne kadar önemli olduğunu ve mekan oluşturmanın ihtisas gerektiren bir iş olduğunu gördü. Bu vesileyle evlerimizin, bizim için yuva demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. GYODER olarak yepyeni bir heyecan ve yaklaşımla gayrimenkule bakışı değiştirecek, sektörde değişim ve gelişimin öncüsü olacağız."

Kalyoncu, yakın zamanda açıklanan konut kredi paketinin de etkisiyle konut talebindeki artışın gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdiğini dile getirdi.

"Gayrimenkul uzmanlık gerektiren bir alan"

Gayrimenkul geliştirmenin sadece bina inşa etmek anlamına gelmediğinin, bunun ötesinde bireylerin mutluluklarını, hatta huzurunu etkileyen, uzmanlık gerektiren bir alan olduğunun farkına varıldığını belirten Mehmet Kalyoncu, "Yakın dönemde yaşanan gelişmeler sonrası gayrimenkul sektörünün daha rafine bir sektör haline geldiğini söyleyebiliriz. Artık asıl uzmanlık alanı gayrimenkul olmayan firmaların oluşturduğu bir sektör değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi eğitimli gençlerimizi sektöre kazandırmak istiyoruz"

Sektörün gençleşmesini ve insan kaynağı niteliğinin artmasını hedeflediklerini dile getiren Mehmet Kalyoncu, "Sektörümüze önde gelen üniversitelerden mezun, yetenekli ve iyi eğitimli gençlerimizi kazandırmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşmak belki zaman alacak fakat yaşanan dönüşüm sektörümüze hak ettiği itibarı yeniden kazandıracaktır. Bu dönüşümü tetikleyen tohumları bugünden atmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemin yol haritası hazırlanıyor"

Mehmet Kalyoncu, yeni iş birlikleri ile gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine daha büyük katma değer sağlamasını hedeflediklerini ifade ederek, Prof. Dr. Feyzullah Yetgin'e, sektöre ve GYODER'e dair tüm katkıları için şükranlarını sunduğunu, kısa süre içinde yapılacak GYODER Genel Kurulu'ndan sonra yeni dönemin yol haritasını açıklayacaklarını kaydetti.

Pandemi nedeniyle genel kurul iki ay sonra

GYODER Genel Sekreteri Dr. Murat Berberoğlu ise pandemi genelgesinden dolayı 31 Temmuz'a kadar genel kurul düzenlenemediği için yeni başkanın Yönetim Kurulu tarafından seçildiğini, iki ay sonra yapılacak GYODER Genel Kurulu'nda Mehmet Kalyoncu'nun yeniden aday gösterilerek genel kurulun yapılacağını bildirdi.

Mehmet Kalyoncu kimdir

Açıklamada yer alan bilgilere göre, mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Eğitimi ve deneyimiyle elde ettiği birikimini, dedesinin 1944'te attığı temeller üzerinde büyüyen aile şirketi aracılığıyla Türkiye ile paylaşıyor.

İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamlayan Gaziantep doğumlu Kalyoncu, Ümraniye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin son yılına girerken, Oxford Üniversitesi St. Hugh's College tarafından düzenlenen akademik programa katıldı. Bu programa kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu. O dönemde Rönesans Mimarisi ile ilgili akademik araştırmalarda bulundu.

Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlarken, bu dönemde Architectural Association ve Illinois Institute of Technology üniversitelerinde ziyaretçi öğrenci olarak eğitim gördü.

Evli ve iki çocuk babası olan Kalyoncu'nun iş hayatıyla tanışması lisans eğitimi sırasında gerçekleşti. Eğitim hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarını yürütürken aynı zamanda mimarlık ofislerinde ve inşaat firmalarında staj yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kalyon Holding'in iştiraklerinde farklı kademelerde görev aldı.

Çalışmalarıyla beraber akademik gelişimini de devam ettiren Kalyoncu, uluslararası üniversitelerde programlara katıldı. Harvard Üniversitesi'nde Müzakere, Babson College'da Girişimcilik ve Tufts Üniversitesi'nde Kurumsal Diplomasi eğitimlerini tamamladı.

Eğitimini iş hayatıyla sınırlı tutmayan Kalyoncu, müziğe olan ilgilisini ve piyano yeteneğini London School of Music sertifikasıyla belgeledi.

Kalyoncu iş hayatının yanı sıra üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgileniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın da Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kalyoncu, Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Kaynak: AA