GYİAD'dan öğretmenlere yönelik iki aşamalı dijital yetkinlik programı

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) proje paydaşı Bilişim Garajı iş birliğiyle, öğretmenlere yönelik eğitim ve istihdam alanında iki aşamalı bir dijital yetkinlik projesini hayata geçirdiğini açıkladı.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) proje paydaşı Bilişim Garajı iş birliğiyle, öğretmenlere yönelik eğitim ve istihdam alanında iki aşamalı bir dijital yetkinlik projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Online ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek iki aşamalı eğitim projesinin sponsorları arasında MPM Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş, Mazars Denge, Promakim yer alıyor.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Eğitim Çalışma Grubu, Türkiye'de sürdürebilir kalkınma ve eğitime ölçülebilir somut katkı yaratmak amacıyla, öğretmenlere yönelik iki aşamalı bir eğitim projesi hayata geçirdiğini açıkladı.

Öğretmenlerin dijital yönlerini geliştirmeyi ve eğitim dünyasına sürdürülebilir yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan iki aşamalı çalışmanın ilki, 8 Mart Pazartesi günü Prof. Dr. Selçuk Özdemir ile gerçekleştirilecek 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önce Sürdürülebilir Eğitim' konulu webinar olacak. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilecek webinara da Prof. Dr. Selçuk Özdemir'in katılacak ve proje 'App Inventor ile Uygulama Tasarımı' atölye çalışması ile devam edecek.

"VİZYONUMUZ EĞİTİM SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK"

Program hakkından konuşan GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, "Türkiye'de eğitim ve istihdam gibi alanlardaki ihtiyaçlara çözümler üretmek vizyonuyla hareket eden bir iş insanları kuruluşu olarak amacımız, istihdam ve kalkınmanın temel yapı taşı olan eğitim alanında, Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak projeler oluşturmak ve hayata geçirmektir. Bu kapsamda Türkiye'de istihdam ve kalkınmaya ölçülebilir somut katkı yaratacak projeleri, üyelerimizin katkıları ve diğer şirket, kurum ve STK'lar ile iş birlikleriyle sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu iki aşamalı eğitim fikri de bu ihtiyaçtan yola çıkarak, GYİAD Eğitim Çalışma Grubumuz tarafından hayata geçirildi. Prof. Dr. Selçuk Özdemir'in çok değerli katkılarıyla yaratılan bu proje, bizim için büyük önem taşıyor. Vizyonumuz, bu tip projelerle alacağımız sonuçlar ve yaratacağımız farkındalık ile Türkiye'nin küresel çapta rekabetçi bir ekonomi olmasını sağlamak ve eğitim seviyesinin yükselmesine öncülük etmek" dedi.

8 Mart Pazartesi günü 18.00-19.30 arasında gerçekleşecek ilk etkinliği GYİAD'ın Youtube kanalından takip edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı