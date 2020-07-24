Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri
Gwyneth Paltrow, Iron Man ve Avengers filmleri ile son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. 1972 yılında Los Angeles'de doğan Gwyneth Paltrow hayatı araştırılıyor. Oyuncu, 1991 yılında Shout filmi ile kariyerine adım attı. Peki, Gwyneth Paltrow kimdir?
ABD'nin başarılı oyuncularından Gwyneth Paltrow, Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile gizlice evlenmişti ve bu evlilikten yıldızın iki oğlu olmuştu. Çift bir süre sonra evliliklerini sonlandırdı. Gwyneth Paltrow filmleri neler?
GWYNETH PALTROW KİMDİR?
Ünlü yıldız, 27 Eylül 1972 tarihinde yapımcı-yönetmen Bruce Paltrow ve oyuncu Blythe Danner'in kızı olarak Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Yahudi asıllı oyuncu, New York'taki Spence School'un ardından bir dönem University of California at Santa Barbara'ya gitti ve ardından okulu bıraktı.
AŞIK SHAKESPEARE İLE OSCAR ALDI
Paltrow, 1991 yılında Shout isimli filmle oyunculuk kariyerine adım attı. Aynı yıl Steven Spielberg'in, Kanca adlı filminde Genç Wendy'yi canlandırarak adını duyurmayı başardı. 1993 yapımı Flesh and Bone adlı filmle yıldızı parlayan güzel oyuncu, daha sonra Malice (1993), Jefferson in Paris, Yedi (1995) ve Emma'da (1996) boy gösterdi. 1998 yılında Aşık Shakespeare'deki rolüyle, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında "Altın Küre" ve "Oscar" ödüllerini aldı.
BRAD PİTT İLE NİŞANLANDI
1996 yılında Brad Pitt ile nişanlandı, fakat çift anlamadıkları gerekçesiyle 1998 yılında nişanı attı. Daha sonra Ben Affleck ile birlikte olan Paltrow, bu ilişkisini de sonlandırdı.
5 Aralık 2003 tarihinde Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile gizlice evlendi. 14 Mayıs 2004 yılında ise ilk çocuğu Apple Blythe Alison Martin, Londra'da dünyaya gözlerini açtı. 2005 yılı Aralık ayında Paltrow'un ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenildi. 8 Nisan 2006'da Chris Martin'den ikinci çocuğu, Moses Bruce Anthony Martin'i New York'ta dünyaya getirdi. Ancak çift 19 Mart 2014'teevliliklerini noktaladırlar.
GWYNETH PALTROW FİLMLERİ
1991 - Shout
1991 - Hook
1993 - Deadly Relations
1993 - Malice
1993 - Flesh and Bone
1994 - Mrs. Parker and the Vicious Circle
1995 - Higher Learning
1995 - Jefferson in Paris
1995 - Se7en
1995 - Moonlight and Valentino
1996 - Hard Eight
1996 - The Pallbearer
1996 - Emma
1998 - Out of the Past
1998 - Sliding Doors
1998 - Büyük Umutlar
1998 - Hush
1998 - A Perfect Murder
1998 - Shakespeare in Love
1999 - The Talented Mr. Ripley
2000 - The Intern
2000 - Duets
2000 - Bounce
2001 - The Anniversary Party
2001 - The Royal Tenenbaums
2001 - Shallow Hal
2002 - Searching for Debra Winger
2002 - Austin Powers in Goldmember
2002 - Possession
2003 - View from the Top
2003 - Sylvia
2004 - Sky Captain and the World of Tomorrow
2005 - Proof Catherine
2006 - Infamous
2006 - Love and Other Disasters
2006 - Running with Scissorsh
2007 - The Good Night
2008 - Iron Man
2008 - Two Lovers
2008 - Spain... on the Road Again
2009 - King Lear
2010 - Iron Man 2
2012 - The Avengers
2013 - Iron Man 3
2014 - Virunga
2015 - Mortdecai
2016 - Justin Timberlake + The Tennessee Kids