Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri
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Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri

Gwyneth Paltrow, Iron Man ve Avengers filmleri ile son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. 1972 yılında Los Angeles'de doğan Gwyneth Paltrow hayatı araştırılıyor. Oyuncu, 1991 yılında Shout filmi ile kariyerine adım attı. Peki, Gwyneth Paltrow kimdir?

Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri
24.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:30

ABD'nin başarılı oyuncularından Gwyneth Paltrow, Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile gizlice evlenmişti ve bu evlilikten yıldızın iki oğlu olmuştu. Çift bir süre sonra evliliklerini sonlandırdı. Gwyneth Paltrow filmleri neler?

GWYNETH PALTROW KİMDİR?

Ünlü yıldız, 27 Eylül 1972 tarihinde yapımcı-yönetmen Bruce Paltrow ve oyuncu Blythe Danner'in kızı olarak Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Yahudi asıllı oyuncu, New York'taki Spence School'un ardından bir dönem University of California at Santa Barbara'ya gitti ve ardından okulu bıraktı.

AŞIK SHAKESPEARE İLE OSCAR ALDI

Paltrow, 1991 yılında Shout isimli filmle oyunculuk kariyerine adım attı. Aynı yıl Steven Spielberg'in, Kanca adlı filminde Genç Wendy'yi canlandırarak adını duyurmayı başardı. 1993 yapımı Flesh and Bone adlı filmle yıldızı parlayan güzel oyuncu, daha sonra Malice (1993), Jefferson in Paris, Yedi (1995) ve Emma'da (1996) boy gösterdi. 1998 yılında Aşık Shakespeare'deki rolüyle, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında "Altın Küre" ve "Oscar" ödüllerini aldı.

Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri

BRAD PİTT İLE NİŞANLANDI

1996 yılında Brad Pitt ile nişanlandı, fakat çift anlamadıkları gerekçesiyle 1998 yılında nişanı attı. Daha sonra Ben Affleck ile birlikte olan Paltrow, bu ilişkisini de sonlandırdı.

5 Aralık 2003 tarihinde Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile gizlice evlendi. 14 Mayıs 2004 yılında ise ilk çocuğu Apple Blythe Alison Martin, Londra'da dünyaya gözlerini açtı. 2005 yılı Aralık ayında Paltrow'un ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenildi. 8 Nisan 2006'da Chris Martin'den ikinci çocuğu, Moses Bruce Anthony Martin'i New York'ta dünyaya getirdi. Ancak çift 19 Mart 2014'teevliliklerini noktaladırlar.

Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri

GWYNETH PALTROW FİLMLERİ

1991 - Shout

1991 - Hook

1993 - Deadly Relations

1993 - Malice

1993 - Flesh and Bone

1994 - Mrs. Parker and the Vicious Circle

1995 - Higher Learning

1995 - Jefferson in Paris

1995 - Se7en

1995 - Moonlight and Valentino

1996 - Hard Eight

1996 - The Pallbearer

1996 - Emma

1998 - Out of the Past

1998 - Sliding Doors

1998 - Büyük Umutlar

1998 - Hush

1998 - A Perfect Murder

1998 - Shakespeare in Love

1999 - The Talented Mr. Ripley

2000 - The Intern

2000 - Duets

2000 - Bounce

2001 - The Anniversary Party

2001 - The Royal Tenenbaums

2001 - Shallow Hal

2002 - Searching for Debra Winger

2002 - Austin Powers in Goldmember

2002 - Possession

2003 - View from the Top

2003 - Sylvia

2004 - Sky Captain and the World of Tomorrow

2005 - Proof Catherine

2006 - Infamous

2006 - Love and Other Disasters

2006 - Running with Scissorsh

2007 - The Good Night

2008 - Iron Man

2008 - Two Lovers

2008 - Spain... on the Road Again

2009 - King Lear

2010 - Iron Man 2

2012 - The Avengers

2013 - Iron Man 3

2014 - Virunga

2015 - Mortdecai

2016 - Justin Timberlake + The Tennessee Kids

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