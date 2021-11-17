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Güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi

AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
Güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güzergah ihlali yaptığı tespit edilen servis aracı 15 gün trafikten men edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde güzergah ihlali yaptığı tespit edilen servis aracı 15 gün trafikten men edildi.

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasına durdurulan Gökhan Ö. idaresinde ki 16 S 8510 plakalı yolcu servis aracının, güzergahı dışında taşımacılık yaptığı tespit edildi.

Karacebey ilçesi sınırlarında taşımacılık yapması gereken yolcu servisinin İnegöl ilçesinde yolcu taşıdığını tespit eden polis ekipleri, sürücüye bin 394 lira cezai işlem uygularken, servis aracını 15 gün trafikten men etti.

Serviste bulunan yolcular ise uygulama noktasına çağrılan bir başka araç ile yolculuğunu sürdürdü.

Güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi

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AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

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